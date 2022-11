Torlos in Buchloe: FCB und SV Oberegg trennen sich 0:0

Das letzte Heimspiel des FC Buchloe vor der Winterpause gegen den SV Oberegg endet 0:0 - für die Gäste kein ungewöhnliches Ergebnis.

06.11.2022 | Stand: 15:53 Uhr

Das letzte Heimspiel des FC Buchloe vor der Winterpause estaltete sich wie erwartet: Die Gäste aus Oberegg standen defensiv und versuchten, mit einzelnen Vorstößen zu punkten. Das gelang jedoch nicht und so trennten sich die Kreisligisten mit 0:0.

FC Buchloe kann das Defensiv-Bollwerk der Gäste aus Oberegg nicht überwinden

Die Oberegger standen teils mit allen Spielern in der eigenen Hälfte. Dieses robuste Bollwerk brachte die Heimelf auch nicht ernsthaft in Bedrängnis. Glück hatten die Gäste, als der ansonsten souveräne Schiedsrichter in der ersten Hälfte ein Foulspiel im Strafraum nicht gesehen hat.

Nach einer großen Möglichkeit für den FCB wachten die Gäste offenbar auf und erspielten sich in der 60. Minute selbst eine Riesenchance. Doch Torhüter Marco Plank verhinderte mit blitzschnellem Reflex den Rückstand.

Für Oberegg schon das siebte Remis in 15 Pflichtspielen

Bei der Heimelf schwand der Schwung und die Gäste waren offensiv nicht sehr kreativ. In der Schlussphase brachten beide Teams keine vernünftigen Ansätze mehr zustande. Unterm Strich stand es nach dem Schlusspfiff leistungsgerecht 0:0 – für die Gäste kein ungewöhnliches Ergebnis: Oberegg erspielte in 15 Pflichtspielen bereits das siebte Remis.

Für den FCB spielten: Marco Plank, Michael Keller, Thomas Winter, Valentin Müller, Manuel Asner, Thomas Beigl, Patrick Bail, Sven Negele, Manuel Scherers, Luka Arezina, Murat Pamuk; Bank: Alex Gridin, Matteo Sauter, Simon Brugger, Christian Fischer, Loris Hoti.

Lesen Sie auch: Unerwartet gefallen oder aufgestiegen - derzeit sehen fünf Teams eher einen Aufwärtstrend