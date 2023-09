FC Buchloe verspielt gegen Kirchdorf die Führung erneut

Bei widrigem Wetter verliert der Kreisklassist FC Buchloe 1:2 in Kirchdorf. Dabei wiederholt sich ein altbekanntes Problem der Buchloer Fußballer.

28.08.2023 | Stand: 12:02 Uhr

Bei widrigem Wetter und einem Platz, der eher einer kurz gemähten landwirtschaftlichen Wiese entsprach, konnte der FC Buchloe zum dritten Mal in der jungen Kreisklassen-Saison eine Halbzeitführung nicht über die Zeit bringen. Gegen SG Kirchdorf unterlagen die Ostallgäuer 1:2.

FC Buchloe geht gegen Kirchdorf nach nur fünf Minuten in Führung

Die Auswärtspartie war noch keine fünf Minuten alt, als Patrick Bail frei zum Schuss kam und zur Führung traf. Wie in den Partien davor kontrollierte der FCB das Spiel, ließ außer einem Pfostentreffer, nicht viel zu – vergaß aber nachzulegen. So ging es mit der knappen Führung in die Halbzeitpause.

Nach dem Wechsel versuchten die Hausherren, mit mehr Tempo nach vorne zu spielen. Sie hatten innerhalb der Mannschaft ein paar Positionen im Angriff verändert – und das zeigte Wirkung: In der 62. Minute fiel der Ausgleich. Ein weit nach vorne geschlagener Ball aus der Abwehr wurde von der FCB-Hintermannschaft schlecht verteidigt, die Kugel landete mittig vor dem Tor und Nick Fischer traf mit einem satten Schuss. Damit hielten Nervosität und Unsicherheit Einkehr in der FCB-Abwehr.

Nach dem Anschlusstreffer ist die Abwehr nervös und das Fußballspiel wendet sich

Und so war es kein Wunder, dass Kirchdorf keine fünf Minuten später erneut traf. Der Freistoß auf Höhe der Strafraumkante wurde schnell ausgeführt, in der Mitte konnte Mathias Fleschutz den Ball fast ungehindert ins Tor schieben. In der Schlussphase stürmte der FC Buchloe permanent auf das Kircherdorfer Tor. Aber die Heimelf brachte – mit großem Kampfgeist und auch ein wenig Glück – die Führung über die Zeit. Auch wenn erneute Abwesenheiten zu verkraften waren, so müssen sich die Mannen von Trainer Jürgen Weise noch steigern und ihr Spiel konzentriert über 90 Minuten durchziehen.

Für den FCB spielten: Patrick Birovescu, Michael Keller, Andre Hartmann, Simon Brugger, Thomas Beigl, Johannes Martin, Özgür Dalkiran, Patrick Bail, Sven Negele, Manuel Scherers, Dominik Gröger; Bank: Marco Plank, Alex Gridin, Felix Hessel, Eugen Kulla, Matteo Sauter, Luka Arezina.

Die zweite Mannschaft des FCB hingegen erreichte mit einem 5:0 gegen die Reserve der SG Rammingen/Kirchdorf den zweiten Sieg in Folge. Die Treffer zum Erfolg erzielten: Aliishan Kuscali, Bartlomiey Goretzki, Felix Hessel, Nico Blomtrath, Taulant Berisha.

