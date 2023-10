FC Buchloe zu Hause weiter ungeschlagen

Fußballer gewinnen in der Kreisklasse gegen Kaufbeuren II mit 4:1.

24.10.2023 | Stand: 11:30 Uhr

In einem temporeichen Fußballspiel setzte sich die kompakte Spielweise des FC Buchloe durch. Der FCB besiegte in der Kreisklassen-Begegnung Kaufbeuren II klar mit 4:1. Die Gäste aus Kaufbeuren traten mit einer spielstarken Mannschaft an, die sich über die gesamte Spielzeit aber nicht entscheidend durchsetzen konnte.

FC Buchloe lässt sich nicht beeindrucken

Buchloes Trainer Timo Keppeler musste die Mannschaft erneut umstellen. Die Gäste versuchten, früh zu pressen, waren damit aber nicht sehr erfolgreich. Der FCB ließ sich davon nicht beeindrucken und setzte gezielt schnelle Konter-Attacken. So fielen die ersten Treffer der Partie für den FCB. Dominik Gröger gelang die Führung (17. Minute); acht Minuten später traf Alex Gridin zum 2:0. Mit diesem Spielstand ging es in die Pause.

Härtere Note im Spiel

Nach dem Seitenwechsel: das gleiche Bild. Die Gäste standen jetzt noch höher und brachten vorübergehend eine etwas härtere Note ins Spiel. Nach einer verunglückten Abwehraktion der Buchloer traf Kaufbeuren zum Anschluss. Danach war die Partie vorübergehend offen. Doch nach rund 15 Minuten bekam der FCB das Spiel wieder besser in den Griff. Kapitän Patrick Bail war es, der in der 64. Minute zur 3:1-Vorentscheidung traf. Nach einem weiteren schnellen Angriff setzte sechs Minuten später Dominik Gröger den Schlusspunkt. Wenn man die Chancen betrachtet, wäre auch ein höherer Sieg möglich gewesen. Unterm Strich war es ein verdienter Erfolg für den FC Buchloe, der damit zu Hause seine weiße Weste bewahrt hat.

Buchloes Zweite holt einen Punkt

Die zweite Mannschaft des FCB hatte eine sehr schwere Aufgabe vor der Brust. Mit einer guten Gesamtleistung knöpfte sie beim 0:0 dem Tabellenführer aus Markt Wald einen Punkt ab.