FC Buchloe gewinnt zweikampfbetontes Derby gegen FC Jengen

Der Tabellenführer FC Buchloe entführt nach dem 2:1-Sieg drei Punkte aus Jengen. Dominik Zinner gelingt kurz vor Schluss der Siegtreffer.

Es war das erwartete undankbare Spiel für den FC Buchloe, der zum Fußball-Kreisklassen-Derby in Jengen gastierte. Doch der Tabellenführer bewies Moral und nahm mit seinem 2:1-Sieg drei wichtige Punkte mit nach Hause.

Die Mannschaft um Kapitän Patrick Zinner begann ambitioniert und wollte sofort ein Zeichen setzen. Jedoch war klar, dass das nicht einfach werden wird. Der FC Jengen verteidigte kompakt, diszipliniert und mit Leidenschaft und machte es den Gästen schwer, sich Tormöglichkeiten zu erarbeiten.

Marcel halder bringt den FC Buchloe kurz nach dem Anpfiff in Führung

In der achten Minute nutzte Marcel Halder einen Moment der Unachtsamkeit in der Jengener Hintermannschaft und verwandelte einen selbst eingeleiteten Angriff per Abstauber zur 0:1-Führung.

Wer dachte, dass der frühe Treffer ein torreiches Derby begünstigen würde, der wurde eines Besseren belehrt. Die Mannen um Trainer Thomas Bönsch stemmten sich gegen die drohende Niederlage. So entwickelte sich ein ausgeglichenes und zweikampfbetontes Spiel. Zwar hatten die Buchloer einen höheren Spielanteil und auch drei gute Chancen, aber die Jengener kamen immer wieder durch gefährliche Einzelvorstöße nach vorn. Einen dieser Angriffe nutzte Maximilian Glas zum 1:1-Ausgleich in der 38. Minute. Nun war das Spiel wieder völlig offen.

FC Jengen hält mit Leidenschaft dagegen

Die zweite Halbzeit spiegelte das gleiche Bild der ersten Halbzeit wider: Buchloe versuchte, das Spiel zu machen. Jengen hielt mit Leidenschaft dagegen, was sich auch in der Foul- und Kartenbilanz zeigte.

Spiel in der Kreis-Klasse Allgäu 2, FC Jengen (Weiß) - FC Buchloe (Rot) 1:2 (1:1) Bild: Michael Lindemann

In der 67. Minute dezimierte sich der Tabellenführer selbst: Thomas Winter beschwerte sich nach einem an ihm begangenen Foulspiel beim Schiedsrichter. Daraufhin verwies der den bereits verwarnten Abwehrspieler mit Gelb-Rot des Platzes.

Kreisklassen-Tabellenführer Buchloe siegt in Unterzahl

Wer nun dachte, dass der FC Buchloe die Unterzahl zur Verwaltung des Ergebnisses nutzt, sah sich getäuscht. Die Mannschaft wurde durch den Platzverweis wachgerüttelt und erhöhte den Druck auf den Gastgeber. Jengen wurde immer weiter in die eigene Hälfte zurückgedrängt. Acht Minuten vor Schluss war es dann Dominik Zinner, der einen dieser Angriffe zur 1:2-Führung verwandelte.

In der Schlussphase stemmte sich der FCJ gegen die drohende Niederlage, blieb bei seinen Angriffsversuchen aber erfolglos. So entführte der FC Buchloe mit einer guten moralischen Leistung nach 90 Minuten drei wichtige Punkte aus Jengen auf dem Weg in Richtung Kreisliga.

Auch die zweite Mannschaft des FC Buchloe war in Jengen erfolgreich. Mit 0:3 gewannen die Buchloer gegen den FC Jengen II/TV Waal II und sorgten somit für ein Sechs-Punkte-Wochenende aus Sicht des FCB.

