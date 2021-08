Beim Indianerlager der Buchloer Ferienfreizeit dreht sich alles um die amerikanischen Ureinwohner. Die Organisatorinnen erklären das diesjährige Hygienekonzept.

05.08.2021 | Stand: 18:34 Uhr

Aufgehende Morgensonne, Sanfte Wolke, Wachsamer Adler: So lauten die klangvollen Namen, die sich die Kinder beim Indianerlager der Buchloer Ferienfreizeit aussuchten. Dabei waren der Kreativität keine Grenzen gesetzt. In einem Waldgebiet im Buchloer Norden nahe der Eschenlohmühle entdeckten die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei insgesamt acht Stationen so einiges. Beim Brotbacken und Bogenbauen legten sie auch selbst Hand an.