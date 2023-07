Feuerwehr Buchloe lädt zum Tag der offenen Tür

Die Buchloer Feuerwehr gewährt am Samstag, 8. Juli, einen Blick hinter die Kulissen. Das Highlight: Gäste können die neuen Löschfahrzeuge unter die Lupe nehmen.

05.07.2023

Hautnahe Einblicke in die Arbeit der Feuerwehr versprechen die Buchloer Brandschützer beim Tag der offenen Tür. Am Samstag, 8. Juli, laden die freiwilligen Helfer alle Interessierten auf das Gelände der Feuerwache ein. In der St.-Florian-Straße 1 sind die Tore von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Mit dem Programm soll für beste Unterhaltung bei Groß und Klein gesorgt sein. Gäste können die Einsatzkräfte in das Übungshaus begleiten und dort mehr über den „Innenangriff“ erfahren. Dort könne man sich ein Bild machen von den Kernkompetenzen der Wehr: moderne Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung. Ob man selbst einen Brand löschen könnte, lässt sich beim Test am Feuerlöscher ausprobieren. Wer sich daraufhin zum Floriansjünger berufen fühlt, bekommt Informationen über das Ehrenamt aus erster Hand.

Beim Tag der offenen Tür präsentiert die Buchloer Feuerwehr zwei neue Löschfahrzeuge

Außerdem wird natürlich der Fuhrpark ausgestellt, dem zwei nagelneue Löschfahrzeuge angehören. Die sind auch der Anlass des Aktionstags, wie Kommandant Thomas Ogiermann verrät. Die beiden Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge (HLF 20) verfügen über Löschwassertanks mit je 2000 Litern Fassungsvermögen und Platz für je neun Brandschützer. Am Freitag, 7. Juli, findet für die neuen Fahrzeuge um 17 Uhr ein Gottesdienst statt und im Anschluss, ab 18 Uhr, die ökumenische Segnung am Kriegerdenkmal. Beim Tag der offenen Tür können die frisch gesegneten Fahrzeuge dann begutachtet werden.

Außerdem wird für Kinder eine Hüpfburg zum Austoben aufgebaut. Zur Stärkung gibt es einen Mittagstisch, Kaffee und Kuchen. Kommandant Ogiermann rechnet am Samstag mit über 1000 Gästen auf dem Gelände der Feuerwache.

Die Buchloer Wehr ist eine von über 7500 Freiwilligen Feuerwehren im Freistaat. Bayernweit haben nur Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern Berufs-Brandschützer. In der Gennachstadt sind die Helferinnen und Helfer also ehrenamtlich im Einsatz – und das rund um die Uhr. Durchschnittlich jeden dritten Tag ist ihre Hilfe gefragt.

