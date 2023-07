Feuerwehr im Brennpunkt - Tag der Offenen Tür in Buchloe

Bei der Einrichtung in Buchloe werden zwei neue Löschfahrzeuge geweiht. Die sind dann auch beim Tag der Offenen Tür neben erfrischenden oder spektakulären Übungen anzuschauen.

09.07.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Besser hätte es die Buchloer Feuerwehr mit ihren diversen Aktionen am Wochenende nicht treffen können. Bei herrlichstem Sommerwetter gab es zunächst die Weihe der beiden neuen Löschfahrzeuge HLF 20 nach vorangegangenem Gottesdienst am Freitagabend. Am Samstag folgte dann ein bestens besuchter Tag der Offenen Tür am und im Feuerwehrgerätehaus.

Buchloes Bürgermeister Robert Pöschl (von links) übergibt Kommandant Thomas Ogiermann und dem Zweiten Kommandanten Jürgen Schwelle die symbolischen Fahrzeugschlüssel. Bild: Klaus D. Treude

Gut 3000 Besucher – zu 90 Prozent Familien mit Kindern – strömten auf das Gelände, um sich bei verschiedenen statischen und dynamischen Vorführungen ein Bild von „ihrer“ Feuerwehr zu machen. Bei Temperaturen um die 30 Grad – „fast schon etwas zu heiß“, bemerkte ein Feuerwehrmann – waren die Besucher deshalb immer wieder dankbar für schattige Plätzchen an den Löschfahrzeugen sowie vor und in der Halle, die zum Mittagessen und Kaffeetrinken oder eben zur schattigen Rast einluden. Wie die Getränke und Speisen in der Halle war auch das Verpflegungsangebot an den Ständen vor dem Gebäude zu durchweg familienfreundlichen Preisen zu haben – das unterstrich der Vereinsvorsitzende der Buchloer Feuerwehr, Herbert Mayer.

Zwei Neue als Stars

Mayer war, wie vielleicht alle der rund 70 mithelfenden Feuerwehrkameraden und - kameradinnen am Ende des aktionsreichen Tages einigermaßen geschafft, aber auch sehr zufrieden mit der Resonanz der Besucher auf das sorgfältig ausgearbeitete Programm. Absolute Stars waren natürlich die beiden neuen – vom Vortag noch mit Blumenbouquets geschmückten – Löschfahrzeuge, die die Feuerwehr publikumswirksam zentral platziert hatte. Da kam keiner und keine vorbei. Und wenn dann Interessierte auch noch reinsitzen und sich ganz als Feuerwehrmann oder -frau fühlen durfte – was gibt es Schöneres für die kleinen und großen Feuerwehrfans?

"Geballte Feuerwehrkraft"

Die beiden Fahrzeuge – für Kreisbrandrat Markus Barnsteiner die „geballte Feuerwehrkraft“ – beeindruckten natürlich mit ihrer hochmodernen, anwenderfreundlichen Technik und waren von daher ständig belagert. Aber auch die vielen anderen Fahrzeuge und Gerätschaften zogen die Besucher magisch an. „Darum geht es uns an diesem Tag“, erklärte Herbert Mayer. „Wir wollen der Bevölkerung zeigen, wie wir sie – getreu unserem Motto ‚Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit!“ – schützen. Dazu gehören selbstverständlich gerade die neuen Fahrzeuge!“

Einblick in den Feuerwehrdienst

Aber nicht nur moderne Technik wurde gezeigt, sondern auch vieles andere von dem, was zum Feuerwehrdienst dazugehört. Das gab es bei je drei Kinder- und Ewachsenenführungen durch das Feuerwehrhaus zu sehen. „Uns ist es wichtig“, erklärte Benedikt Gruber, einer der Führer durch das Gebäude, „Berührungsängste zur Feuerwehr abzubauen.“ Gerade den Kindern wolle man die Angst vor den Einsatzkräften in voller Montur nehmen, denn Kinder würden sich oft vor diesen verstecken. Im scharfen Einsatz sei das fatal.

Beim Tag der Offenen Tür war bei der Hitze eine Abkühlung auch willkommen. Bild: Klaus Dieter Treude

Überhaupt kamen die jungen Besucher voll auf ihre Kosten. Egal ob beim Zielspritzen auf ein „brennendes“ Übungshaus, beim Löschen eines kleinen, aber echten Feuers, bei der Erfrischung in einem zum Swimmingpool umfunktionierten 5000 Liter-Falttank oder bei den Fun-Aktionen für die Kleinen und Kleinsten: Gelegenheiten mitzumachen, die gab es reichlich.

Beim Tag der Offenen Tür wiederum war mächtig etwas los: Rund 3000 Menschen waren zum Feuerwehr-Gebäude gekommen. Bild: Klaus Dieter Treude

Spektakulär – und zugleich erfrischend für das Publikum – war die Löschübung der Jugendfeuerwehr, die mit drei Schläuchen gleichzeitig ein imaginäres Feuer löschte. Da ging alles temporeich und perfekt aufeinander abgestimmt zu. Gutes Training zahlt sich eben aus – und animiert offensichtlich zum Mitmachen: „Einige Eltern haben schon für ihre Kinder nachgefragt, wie man zur Kinderfeuerwehr kommt“, berichtete Mayer bereits kurz nach Mittag, als das Programm noch voll lief. „Das freut uns natürlich sehr, allerdings sind derzeit sowohl die Kinder- als auch Jugendfeuerwehr voll besetzt und wir können aus Gründen einer sinnvollen Ausbildung nicht mehr aufnehmen. Aber wir führen ja Wartelisten …“

Spektakuläre Übung zum Schluss

Wer weiß, vielleicht konnte zudem gestern auch Interesse bei einem künftigen Feuerwehrmann oder einer künftigen Feuerwehrfrau geweckt werden: Der oder die dann in einigen Jahren mit einem Team von Feuerwehrleuten verletzte oder schwer verletzte Verkehrsopfer unter Verwendung modernster Technik aus einem Unfallfahrzeug rettet. Wie das geht, das wurde nämlich in der spektakulären Einsatzübung zum Abschluss des Tages gezeigt.