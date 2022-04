Feuerwehr Jengen bereitet sich auf neues Fahrzeug vor

Schon lange bevor das neue Löschfahrzeug für Jengen ausgeliefert wird, hat es Auswirkungen auf die Arbeit der Feuerwehrleute. Was alles zu tun ist.

30.04.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Die Freiwillige Feuerwehr Jengen hat kürzlich ihre Jahreshauptversammlung abgehalten. Kommandant Hans-Jürgen Kirschner stellte den Tätigkeitsbericht der aktiven Wehr vor. Im Jahr 2020 kam es zu 18 Einsätzen, elf Übungen wurden abgehalten. Im Jahr 2021 wurden elf Einsätze und 15 Übungen erfasst. Hinzu kommen weitere Übungen und die Abnahme der Leistungsprüfungen.

Feuerwehr Jengen entwickelt Schulungsplan, damit alle mit neuem Fahrzeug umgehen können

Dieses Jahr steht mit der Auslieferung des neuen Feuerwehrfahrzeuges noch ein Höhepunkt an. Kirschner beschrieb den aktuellen Stand der Fahrzeugbeschaffung, präsentierte die aktuellen Entwürfe für die Beladung und stellte auch einen mehrwöchigen Schulungsplan vor, den alle aktiven Feuerwehrmitglieder zu erfüllen haben, um optimal mit dem neuen Fahrzeug arbeiten zu können. Ab Anfang Juni werde die Leistungsfähigkeit der Wehr für rund zwei Monate etwas reduziert sein, da bereits große Teile der Beladung an den Aufbauhersteller geliefert werden müssten, kündigte der Kommandant an. Die Ankunft des neuen Fahrzeugs soll mit einem Kameradschaftsabend gefeiert werden.

Erfreuliche Entwicklung bei der Jugendfeuerwehr

Jugendwart Klaus Forstner stellte die Aktivitäten der Jugendfeuerwehr vor. Auch hier habe die Corona-Pandemie zu zahlreichen Einschränkungen geführt. Dennoch habe man wann immer möglich gemeinsame Übungen abgehalten. Erfreulich sei auch der Start einer zweiten Jugendgruppe mit aktuell zehn Teilnehmenden, sodass derzeit 22 Jugendliche der Jugendfeuerwehr Jengen angehören. Vorsitzender Florian Bersch berichtete von den Aktivitäten des Vereins. Das für Mai 2020 geplante Jubiläumsfest musste abgesagt werden. Zum Ende des Jahres 2021 zählte der Feuerwehr-Verein 138 Mitglieder.

Ehrungen und Beförderungen

Für ihre aktiven Dienstzeit-Jubiläen wurden bei der Jahresversammlung folgende Feuerwehrmitglieder ausgezeichnet:

40 Jahre: Wolfgang Höfler

25 Jahre: Hans-Jürgen Kirschner

Auch gab es folgende Beförderungen:

Feuerwehrmann: Tobias Knoll, Mato Mamuzic, Marcel Sitty, Jonas Völk und Tobias Wollens;

Oberfeuerwehrmann: Tobias Eisenkolb und Maro Höfler;

Hauptfeuerwehrmann: Stefan Epp, Sebastian Reggel, Etienne Sitty und Michael Rudi;

Hauptlöschmeister: Robert Lengger.

Der neue Vorstand

Vorsitzender: Florian Mayr

Stellvertreter: Etienne Sitty

Kassier/Schriftführer: Mato Mamuzic

Beisitzer: Maximilian Lechleiter, Sebastian Lieb und Tobias Wollens.

Lesen Sie auch

Vereinsleben in Bronnen Nach 31 Jahren wählt die Freiwillige Feuerwehr Bronnen einen neuen Kommandanten

Lesen Sie auch:

Mehr Einsätze für Ostallgäuer Feuerwehren

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Buchloe informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Buchloe".