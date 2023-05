So liefen die Leistungsprüfungen der Jengener Feuerwehr

Die Mitglieder der Feuerwehr Jengen unterzogen sich den Leistungsprüfungen in verschiedenen Stufen. Und das unter den strengen Augen der Schiedsrichter.

20.05.2023 | Stand: 12:04 Uhr

Zur Leistungsprüfung waren in dieser Woche zwei Gruppen der Jengener Feuerwehr vor den Schiedsrichtern Kreisbrandinspektor Georg Trautwein, Kreisbrandmeister Manuel Weigl und Kreisbrandmeister Thomas Lederle angetreten. Erfreulicherweise konnten für die Gruppe 1 ausreichend Kameraden gewonnen werden, die zur Stufe 1 (Bronze) antraten. Zusammen mit Gruppenführer Klaus Forstner als Ergänzungsteilnehmer war es so möglich, die Trupps bereits im Vorfeld festzulegen. Das erleichtert den Einstieg in die Leistungsprüfung, da im Vorfeld gezielter geübt werden kann.

Die Feuerwehr Jengen hat im Vorfeld der Prüfungen gezielt geübt

Gruppe 2 mit Gruppenführer Florian Bersch bestand aus Teilnehmern der Stufen 4, 5 und 6. Für diese galt es, je nach Stufe unterschiedliche Zusatzaufgaben zu bewältigen. Außerdem wurden die Trupps per Losverfahren zugewiesen.

Dass einige Mitglieder bereits die finale Stufe 6 ablegten, ist ein Ergebnis ihres langjährige Engagements in der Wehr, aber auch gleichbedeutend mit dem Abschluss der Reihe von Leistungsabzeichen. Dennoch, wie Georg Trautwein bei seiner Ansprache anmerkte, müssten auch diese Kameradinnen und Kameraden in Jengen am Ball bleiben – „denn gute Ergänzungsteilnehmer können bei zukünftigen Abnahmen immer hilfreich sein“.

Kameraden freuen sich über neue Abzeichen

Jengens Bürgermeister Ralf Neuner bedankte sich bei allen Feuerwehrmännern und -frauen für ihren unermüdlichen Einsatz. Die Gemeinde sei stolz auf die Leistungsbereitschaft ihrer Feuerwehr. Am Ende dieses erfolgreichen Abends konnten sich alle Teilnehmer über ihr neues Abzeichen freuen.

