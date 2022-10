Feuerwehren Buchloe und Lindenberg üben gemeinsam für den Notfall

Lindenberg und Buchloe proben zusammen für Einsätze und testen den Umgang mit der neuen Wärmebildkamera. Dafür wird das Sportheim des SC Lindenberg verraucht.

17.10.2022 | Stand: 05:06 Uhr

Einen gemeinsamen Übungstag haben die Freiwilligen Feuerwehren Lindenberg und Buchloe vor Kurzem veranstaltet. Dabei stellten die Buchloer Gartenbaufirma Berchtold und der SC Lindenberg Räume und Gelände zur Verfügung.

Das erste Szenario, das die Einsatzkräfte probten, war das Verbrennen von Abfallholz. Premiere für ein neues Gerät: Dabei suchten die Brandschützer mit der neuen Wärmebildkamera nach Glutnestern und übten das erste Mal den Gebrauch. Als Nächstes war ein Maschinenunfall mit einer eingeklemmten Person inszeniert. Diese wurde zuerst notfallversorgt und dann mit dem Rettungstuch gerettet und solange betreut, bis sie dem Rettungsdienst übergeben werden konnte.

Bei der dritten Übung hatte sich vermeintlich ein Mitarbeiter bei Aufräumarbeiten in einem Container eine Schraube in den Fuß eingetreten, die aus einer Palette herausragte. Er wurde samt Palette aus dem Container gehoben und dann von der Palette befreit.

Sportheim des SC Lindenberg wird für Feuerwehrübung verraucht

Am Nachmittag war als Brandobjekt – das Vereinsheim des SC Lindenberg – zur Übung verraucht worden. Hierzu rückten auch die Kameraden aus Buchloe mit ihren Atemschutzgeräten und der Drehleiter für die Suche nach Verletzten an. Die Lindenberger stellten die Wasserversorgung für Buchloe und übernahmen den sogenannten Außenangriff, also das Löschen von außen.

Die letzte Übung bestand darin, einen abgestürzten Radfahrer aus einer Böschung zu retten. Die Lindenberger Einsatzkräfte wurden bei dieser Rettung von der Feuerwehr Buchloe mit Gerät und Personal unterstützt. Gegen 16 Uhr war der Übungstag beendet, Führungskräfte und Mannschaften zeigten sich zufrieden. Der Tag sei interessant und lehrreich gewesen.

Lesen Sie auch

Buchloe, Lindenberg & Jengen Lange Nacht der Feuerwehr - Hautnahe Einblicke hinter die Kulissen der Brandschützer

Lesen Sie auch: Neue Kinderfeuerwehr startet in Buchloe durch

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Buchloe informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Buchloe".