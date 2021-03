Die Organisatoren des Festivals hoffen noch auf den Sommer. Doch selbst wenn es klappen sollte: Es wird bei dieser Veranstaltung nichts wie sonst sein.

28.03.2021 | Stand: 07:30 Uhr

Gute Livemusik hören, mit Freunden tanzen und den Sommerabend am Fluss genießen. Das klingt in Zeiten der Pandemie fast zu schön, um wahr zu sein. Vergangenes Jahr konnte das Singoldsand Festival in Schwabmünchen nicht stattfinden, denn Großveranstaltungen waren untersagt. Und was ist in diesem Sommer erlaubt?