Es wird wieder über Großveranstaltungen im Freien nachgedacht: Für den beliebten Bayerischen Flohmarkt in Türkheim besteht am 14. und 15. August noch Hoffnung.

25.06.2021 | Stand: 17:18 Uhr

Vorsichtig optimistisch oder zunehmend gefrustet? Emil Mayer von der Hand4Event GmbH weiß derzeit nicht so ganz genau, wie er seine Stimmungslage in diesen Tagen beschreiben soll. Denn es steht eine schwierige Entscheidung an: Kann der Bayerische Flohmarkt, der am Wochenende des 14./15. August wieder tausende Besucher nach Türkheim locken soll, stattfinden?