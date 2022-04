Beim Buchloer Ostermarkt 2022 gilt: Flanieren wie vor Corona

Nach zwei Jahren Pause findet der Buchloer Ostermarkt wieder statt. Warum die Stadt auf Rücksichtnahme der Bürgerinnen und Bürger hofft.

18.04.2022 | Stand: 07:29 Uhr

Bummeln, ratschen, sich Ideen für ein gemütliches Daheim holen, mehr oder weniger Nützliches kaufen, sich mit diversen deftigen oder süßen Köstlichkeiten stärken – und einfach wieder ein bisschen Normalität leben.

Das alles ist beim Buchloer Ostermarkt am Ostermontag, 18. April, von 10 bis 17 Uhr möglich. Der Bücherbasar, den das neue Team des Freundeskreises Gymnasium Buchloe organisiert, findet von 9 bis 18 Uhr im Stadtsaal statt. Von 11.30 bis 16.30 Uhr dürfen auch die Geschäfte in der Innenstadt ihre Türen öffnen. Für die kleinen Besucher gibt es in der Neuen Mitte wieder ein Karussell.

Wann findet der Buchloer Ostermarkt statt?

Nachdem der Ostermarkt, der traditionell Tausende Besucher aus der ganzen Region anlockt, 2020 und 2021 ausgefallen ist, findet er heuer wieder statt – und zwar nicht in abgespeckter Form wie der Herbstmarkt 2021, sondern so wie vor Corona. Die Stände reihen sich vom Rathaus bis zum Bahnhof.

Bereits vor einem halben Jahr ist ein spezieller Veranstaltungskalender für Märkte erschienen. „Im Oktober ging es los mit den Bewerbungen, die in eine Datenbank eingepflegt werden“, schildert Andrea Plannerer, die mit Maria Dümmel und Gerhard Städele zum Marktmeister-Team gehört, bei dem alle Fäden zusammenlaufen. Viele Händler haben sich aber wohl aufgrund der aktuellen Entwicklungen erst relativ kurzfristig entschieden, ihre Waren in der Gennachstadt anzubieten. Andere wiederum haben aus persönlichen Gründen kurzfristig abgesagt. Aktuell liegen etwa 120 Anmeldungen von Fieranten – überwiegend aus Bayern, aber auch aus dem Rest Deutschlands und Österreich – vor.

Ein Bild aus früheren Zeiten: Beim Ostermarkt herrschte auf der Buchloer Bahnhofstraße meist reges Treiben. 2022 könnte es wieder so aussehen. Bild: Lina Schuttenberg (Archivfoto)

Zuletzt hatte sich die Zahl der Händler auf etwa 160 eingependelt. Absagen mussten die Marktmeister in den vergangenen Jahren selten erteilen. Früher lagen der Stadt bis zu 240 Bewerbungen vor. Das hätte allerdings den Rahmen gesprengt. „Aber viele Händler haben inzwischen aufgehört. Wir freuen uns immer, wenn es neben dem Altbewährten auch etwas Neues gibt“, sagt Andrea Plannerer.

Für Buchloe sprechen die vergleichsweise günstigen Standgebühren. Der laufende Meter kostet 5,50 Euro. Hinzu kommt eine Verwaltungspauschale von zehn Euro. Die Marktmeisterin weiß, dass Händler in anderen Orten mehr bezahlen müssen.

Ostermarkt in Buchloe ohne Corona-Regeln

Beim Ostermarkt 2022 gelten keine Hygienevorschriften. Die Stadt hofft allerdings auf ein rücksichtsvolles Verhalten der Besucherinnen und Besucher. „Wenn an einem Stand viel los ist, kann man ja später noch einmal kommen oder eine Maske aufsetzen“, schlägt Andrea Plannerer vor.

Zwei Premieren gibt es heuer beim Markttreiben – und zwar eine Thermomix-Präsentation und Vorführungen am heißen Stein. Angeboten werden außerdem unter anderem Lederwaren, Textilien, modische Accessoires, Dufthölzer, Geschenkartikel, Schmuck, Tücher, indianisches und südamerikanisches Kunsthandwerk, Spielwaren, Gewürze, Haushaltsartikel, Backzubehör und Ausstechformen. An diversen Imbissständen können sich die Besucher stärken – oder Obst und Gemüse sowie mediterrane Spezialitäten mit nach Hause nehmen.

Etwas Normalität kehrt nach Buchloe zurück

Niko Stammel, Vorsitzender des Gewerbevereins Buchloe, freut sich nach zwei herausfordernden Jahren für die Einzelhändler, dass „der Ostermarkt, wie wir ihn kennen und wie ihn die Besucher auch annehmen, stattfindet und wieder etwas Normalität einkehrt“. Er geht davon aus, dass sich die meisten Läden in der Innenstadt beteiligen und zum Einkaufsbummel einladen.

Anwohner zwischen Rathausplatz und Bahnhof sollten ihre Fahrzeuge bereits am Samstag wegfahren, damit dem Aufbau der Stände und dem Markttreiben nichts im Wege steht. Um den Verkehr möglichst reibungslos um die Innenstadt herumzuleiten, greift das bewährte Verkehrsleitsystem. Bereits an den Kreisverkehren wird abgeleitet: im Osten über die Münchener und Angerstraße, im Norden und Westen über die Tangenten. Parkplätze stehen unter anderem am Ladehof oder an den Schulen in der Münchener Straße sowie entlang aller Nebenstraßen zur Verfügung.

