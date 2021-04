Firma Hörmann transportiert Teile für weltgrößte Boulderhalle

Buchloer Firma Hörmann lässt Teile für die weltgrößte Boulderhalle in Holzhybridbauweise nach Mittelfranken fahren. Welche Ausmaße der Schwertransport hatte.

Die Rudolf Hörmann GmbH & Co. KG aus Buchloe realisiert im Moment für die Firma Blockhelden GmbH in Bubenreuth in der Nähe von Nürnberg eine Boulderhalle in sechseckiger Bauweise. Aber nicht irgendeine, sondern die Größte der Welt in Holzbauweise, teilt das Unternehmen mit.

Die Bauteile dafür werden in Buchloe hergestellt und dann erst nach Bubenreuth nördlich von Nürnberg gefahren – diese Woche war das dritte Element an der Reihe.

Weltgrößte Boulderhalle in Holzbauweise

Die Nutzfläche von knapp 5500 Quadratmetern verteilt sich in zwei Hexagonen auf fünf unterschiedlichen im Raum verteilten Ebenen. Im Januar begann die Vorfertigung der 14 mal 24,7 Meter und der 14 mal 16 Meter großen Fassadenelemente am Firmensitz.

Die Außenwände wurden als Holzfassade in einem 77 Grad Winkel gebaut, was eine gewisse zusätzliche Herausforderung mit sich gebracht hat. Für den Transport zur Baustelle müssen die Elemente aufgrund ihrer Dimensionen geteilt und vor Ort wieder zusammengefügt werden.

Lastwagen mit 44 Tonen beladen

In der Nacht auf Dienstag ging der dritte Schwertransport für die Boulderhalle mit zwei Lkw in Richtung Bubenreuth. Die Kolonne wurde bei der Route über 260 Kilometer teilweise von der örtlichen Polizei begleitet. Jedes Fahrzeug transportierte sechs Wandelemente. Allein die Ladung beider Lkw erreichte ein Gewicht von über 44 Tonnen.

Für das große Hexagon steht noch ein weiterer Schwertransport aus Buchloe an. Erst danach starten die Transporte der kleinen Elemente für die Kletterhalle in Mittelfranken.

