Schutzkleidung soll in neuem Hochregallager in Buchloe für den nächsten Ernstfall aufbewahrt werden. Was die Stadträte davon halten.

10.03.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Ein weiteres Hochregallager plant das Unternehmen Franz Mensch auf seinem Firmengelände im Buchloer Gewerbegebiet Nordwest III. Der Stadtrat gab dem Bauvorhaben in seiner Sitzung am Dienstagabend grünes Licht – einstimmig.