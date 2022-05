Fisch- und Pflanzenbörse in Buchloe schließt

Die Aquarien- und Terrarienfreunde Rasbora Buchloe beenden ihre Fischzucht. Die Börse wird wegfallen, aber der Verein bleibt erhalten.

27.05.2022 | Stand: 11:00 Uhr

Es ist vorbei: Die Aquarien- und Terrarienfreunde Rasbora Buchloe schließen nach insgesamt fast 50 Jahren ihre Fischbörse in Buchloe. Gestiegene Energiekosten sowie fehlender Nachwuchs bei den Züchtern in den eigenen Reihen seien die Hauptgründe für diesen Entschluss, teilt der Verein mit.

Die vergangenen neun Jahre war die Fisch- und Pflanzenbörse im Kleintierzüchterheim in der Rudolf-Diesel-Straße 50 zu Hause. Zuletzt waren bei den Öffnungszeiten der Börse nur noch wenige Anbieter von eigenem Fischnachwuchs anwesend. Dadurch sank das Angebot kontinuierlich. Fast zwei Jahre Auszeit durch die Corona-Pandemie – Schließung durch das Gesundheitsamt – haben bei den Züchtern zusätzlich Spuren hinterlassen.

Auch die aktuellen Ereignisse wie der Ukrainekrieg und damit verbunden die zu erwartenden drastischen Steigerungen bei den Energiekosten haben viele Aquarianer veranlasst, ihr Hobby zu reduzieren oder das Züchten von Fischen und Pflanzen aufzugeben, berichtet der Verein.

Börsenanlagen werden abgebaut

„Schweren Herzens“ werde der Club in den nächsten Wochen die Börsenanlage im Kleintierzüchterheim abbauen. Verbliebene Artikel der Börse wie zum Beispiel Netze, Aquarien-Heizstäbe, Thermometer und ähnliches können im Bedarfsfall von Mitgliedern erworben werden, solange der Vorrat reicht.

Schwere Entscheidung

Die Aquarien- und Terrarienfreunde Rasbora Buchloe bedanken sich bei allen Kunden und Besuchern der Fisch- und Pflanzenbörsen für das in den vergangenen Jahren entgegengebrachte Interesse und Vertrauen und bitten um Verständnis für die getroffene Entscheidung. Beim Kleintierzuchtverein Buchloe bedanken sich die Aquarienfreunde zudem für den zur Verfügung gestellten Raum sowie die entgegengebrachte Unterstützung und gute Zusammenarbeit.

Verein will weiter aktiv bleiben

Die Aquarien- und Terrarienfreunde Rasbora Buchloe wollen aber weiterhin aktiv bleiben und bieten nach wie vor Unterstützung bei Fragen und Problemen rund ums Aquarium und Terrarium an. Die Veranstaltungen und Treffen sollen auch in Zukunft in gewohnter Regelmäßigkeit stattfinden. Hinweise und Ankündigungen gebe es in der Allgäuer Zeitung oder auf der Webseite des Vereins.

