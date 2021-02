Flexibus fährt bald in 32 Unterallgäuer Gemeinden

Als Nächstes soll der Flexibus in den Knoten Bad Wörishofen und Türkheim-Ettringen starten – und von dort wie bereits im Knoten Kirchheim-Pfaffenhausen auch über Landkreisgrenzen fahren. Buchloe als Ziel

Von Buchloer Zeitung

26.02.2021 | Stand: 17:45 Uhr

Der Flexibus fährt in immer mehr Gemeinden: Ab April gibt es diesen auch in Bad Wörishofen, ab Juli zudem in Türkheim, Ettringen, Amberg und Wiedergeltingen. „Nur Rammingen hat sich nicht bewegen lassen, mitzumachen“, bedauerte Helmut Höld, der Beauftragte für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) am Landratsamt, in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Mobilität, Nahverkehr und Verkehrsvernetzung. Insgesamt verkehrt der Bus dann in sechs Knoten mit 32 Gemeinden – und steht damit knapp 100 000 Einwohnern zur Verfügung – auch in Buchloe. Weitere Neuerungen sollen das Angebot noch attraktiver machen.