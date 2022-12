Flocken als Bonbon - Schnee sorgt für heimelige Atmosphäre in Waal

12.12.2022 | Stand: 16:27 Uhr

„Es wird besinnlich am Marktplatz“ - so war in der Allgäuer Zeitung der Vorbericht zum diesjährigen Waaler Advent überschrieben. Sie behielt recht! Sogar der versprochene Schneefall hatte einige Stunden vor der Eröffnung eingesetzt und machte die vorweihnachtliche Stimmung perfekt. Die Kinder nutzten gleich die Chance auf die ersten Schneeballschlachten dieses Winters.

Endlich wieder Advent

Die Organisatoren können mit dem Erfolg der Veranstaltung mehr als zufrieden sein, und wenn man in die Gesichter der zahllosen Besucher sah – dann spürte man: Auf dieses Ereignis hatten sie zwei Jahre lang coronabedingt verzichten müssen! Die Besucher schlenderten an den geschmackvoll dekorierten Buden vorbei, interessierten sich für die angebotenen Artikel, bildeten geduldig lange Schlangen vor den Verpflegungsstationen, erfreuten sich an der lebenden Krippe oder an den musikalischen Darbietungen, wärmten sich am offenen Feuer auf und standen überall ins Gespräch vertieft zusammen.

Für die Musiker nicht einfach, aber für das Publikum kann einer Bläsergruppe im Schnee nicht weihnachtlicher sein.

Besondere Attraktionen für die jüngsten Besucher – aber nicht nur für sie – waren die Lebende Krippe und der Besuch des Nikolaus’, der mit zwei Engeln und Süßigkeiten für die Kinder nach Waal gekommen war. Die Lebende Krippe, die Geschichte der Heiligen Nacht, hatte wie gewohnt der Musikverein Harmonie Waal in Szene gesetzt. Während Maria und Josef, das Jesuskind in der Krippe, ein Hirte mit seinen Schafen, Kälbchen und Esel sowie die Heiligen Drei Könige zumindest teilweise Schutz in einem offenen Stall fanden, trotzten die Musikerinnen und Musiker tapfer den dicken Schneeflocken, die sie selbst, ihre Instrumente und ihre Noten langsam, aber sicher zudeckten.

Die Lage ist ein Plus

Mit einsetzender Dunkelheit strömten immer mehr Menschen auf den herrlich zwischen Kirche, Schloss und Rathaus gelegenen Marktplatz mit seinen rustikalen Verkaufsständen. Diese wunderbare Lage ist ganz sicher ein dickes Plus des Waaler Advents, macht die Veranstaltung zusätzlich attraktiv. Aber das allein macht noch keinen Weihnachtsmarkt. Den machen vielmehr die Menschen aus. Die, die ihn organisieren und die, die als Besucher kommen.

Die Veranstaltung als Steckenpferd

Da gab es Standbetreiber, die „schon immer“ dabei sind, wie die Damen von Stand 12 (Stork/Simnacher), die bereits am ersten Tag sehr zufrieden mit dem Verkauf ihrer Weihnachts-Dekoartikel waren. Da gab es aber auch Neuzugänge wie die Bonbonhexe mit ihrem mit selbstgemachten Süßigkeiten gefüllten schnuckeligen kleinen Wohnwagen oder Andrea Jungjohann. Sie handarbeitet „Schönes aus Stoff“. „Das ist meine Leidenschaft, und der Waaler Advent ist mein Steckenpferd“, schwärmte sie und freute sich über das gut angelaufene Geschäft.

Gulaschsuppe statt Kuchen

Umgesattelt hatten diesmal die Damen vom Frauen- und Mütterkreis. Nachdem in der Planungsphase nicht sicher war, ob sie wie in all den Jahren zuvor Kaffee und Kuchen im Pfarrsaal ausschenken können, hatten sie sich entschlossen, heuer heiße, kräftige Suppen anzubieten. Eine gute Entscheidung! Die Frauen, sagte die Vorsitzende Christine Buchmann, hatten in den Tagen zuvor 100 Liter Gulasch- und Kürbis-Kartoffelsuppe gekocht. Mit dem Erlös ihrer Aktion unterstützen sie diverse Einrichtungen.

Muss sein: Der Nikolaus und zwei Engel verteilen Geschenke an die Kinder auf dem Waaler Advent.

Ergänzt wurden die Attraktionen auf dem Platz von einer Krippen- und einer Fotoausstellung im Gemeindehaus, in der der junge Fabian Ellermannn seine fantastischen Fotos atemberaubender isländischer Landschaften zeigte. Musikalisch stimmten am Samstag die Waaler Grundschulkinder, die Singoldfüchse, die Musikkapelle Waalhaupten, und das Bläserensemble auf Weihnachten ein, am Sonntag übernahmen das Vororchester der Singoldfüchse, der Kirchenchor und der Chor der Uhus’s diese Aufgabe. An beiden Tagen trat zudem Felix Kellner mit seiner Drehorgel auf.