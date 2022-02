Flora und Fauna im Buchloer Stadtwald leiden unter Wildbauten

In den Wäldern rund um Buchloe gibt es immer mehr selbst gebaute Unterstände. Förster kritisiert Eingriff in die Natur.

Immer häufiger melden sich Waldbesitzer bei Förster Stephan Fessler, weil Unbekannte im Dickicht Unterstände bauen. Nach Beobachtung von Fessler sei die Tendenz insbesondere seit Beginn der Pandemie stark steigend. „Oft sind es Jugendliche, die solche Unterstände bauen, sich aber der rechtlichen Folgen nicht bewusst sind“, erklärt der Förster. Um Kavaliersdelikte handele es sich in der Regel nicht.

Nägel schädigen die Bäume

Bei den meisten Wäldern handele es sich um privates Eigentum, das nicht beschädigt werden dürfe, berichtet Fessler. Häufig seien gleich mehrere Rechtsvergehen festzustellen. Sachbeschädigung, Diebstahl von Baumaterial, illegale Müllentsorgung – beispielsweise würden die Täter junge Bäume fällen, um diese als Baumaterial zu verwenden, heißt es in einer Pressemitteilung. „Häufig werden auch Nägel in gesunde, stehende Bäume geschlagen, die den Baum für den Rest seines Lebens schädigen“, weiß Fessler. Ganz junge Waldbäume würden zudem oft zertreten und könnten so nicht aufwachsen.

Nicht zuletzt ist der Wald Rückzugsort für Tiere. Diese werden von den Menschen jedoch gestört, erklärt Fessler. Gerade in den Wintermonaten bräuchten Wildtiere Ruhe. Daher mahnt der Förster, auf den Bau solcher Unterstände zu verzichten.

Unterstände können gefährlich werden

Doch auch von den Bauten selbst gehen Gefahren aus. Die unfachmännisch errichteten Unterstände seien instabil und könnten die „Bewohner“ beim Einsturz gefährden. Vor allem, wenn die Unterstände während oder nach Stürmen aufgesucht werden. Dann müsse im Wald jederzeit mit herabfallenden Ästen oder umfallenden Bäumen gerechnet werden. „Manchmal sieht man auch Feuerstellen im Unterholz“, berichtet Fessler. Das bereite ihm Sorgen. „Bei trockener Witterung können Feuer außer Kontrolle geraten und ganze Wälder abbrennen.“ Die Folgen habe dann der Verursacher zu tragen.