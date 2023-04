"Fluch der Karibik" und "Queen": Abwechslungsreiches Frühjahreskonzert der Musikkapelle Honsolgen

Corona hat der Freude an Blasmusik in Honsolgen wohl keinen Abbruch getan. Beim Frühjahrskonzert unterhält die Kapelle das Publikum mit einem bunten Mix.

15.04.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Eng und lauschig ging es zu beim Frühjahrskonzert der Musikkapelle Honsolgen im Haus der Vereine. Das Interesse an Blasmusik hat in dem Buchloer Stadtteil während der Corona-Pause offensichtlich nicht nachgelassen – weder im Saal noch auf der Bühne. In der Kapelle ist inzwischen eine neue Generation nachgerückt. Von der 40-köpfigen Nachwuchskapelle „Singoldfüchse“, die einen Teil des Programms gestaltete, werden in den nächsten Jahren wohl noch weitere Musiker die Hauptkapelle verstärken. Dann könnte es noch kuschliger werden auf der Bühne.

Zwischen "Fluch der Karibik" und "Santiano"

In einem ersten thematischen Block spielte die Musikkapelle Honsolgen unter ihrem Dirigenten sinfonische, konzertante Stücke. Als klangvollen Einstieg hatte man „The Swan on the Hill“ von Jan van der Roost gewählt. Danach ging es mit „The Legend of Maracaibo“ (José Alberto Pina) so richtig in die Vollen: Das elfminütige Werk lud mit Latin- und maritimen Folk-Mustern – irgendwo zwischen „Fluch der Karibik“ und „Santiano“ angesiedelt – zu mitreißendem Kopfkino ein. Auch die lyrisch-romantischen Passagen kamen nicht kurz.

Nach einem musikalischen Zwischenstopp (Bariton-Sax-Solo: Erik Sirch) in der irischen Stadt „Carrickfergus“ (Dan Price) stand das zweite, längere Hauptstück des Konzertes an: Das reizvolle, sehr wandlungsfähige Medley von Alfred Reed über „Mary Poppins“ (Richard M. u. Robert B. Sherman).

Arrangements wie Hits von Queen standen im Zentrum des Programms

Mal weich-gefühlvoll, mal fetzig als temperamentvoller Gassenhauer durfte sich das Publikum an Hits wie „Mit ´nem kleen bisschen Glück“ oder „Superkalifragelistischexpialigetisch“ aus den 1960ern erfreuen. Mit dem Arrangement von Alfred Reed hatten die Honsolger zugleich eine Fassung gewählt, die Mut zu harschen Harmonien hat und nicht nur Weichspüler-Wohlklang verbreitet.

Im Zentrum des Programms standen beliebte Arrangements wie „Queen Greatest Hits“ sowie „Memory“ von Andrew Lloyd Webber – beides Werke, die aus gutem Grund nicht mehr aus der Musikgeschichte wegzudenken sind. Viel Pathos und Gefühl kam im „Queen“-Medley über die Rampe, sei es in „Another One Bites the Dust“ oder „We Are the Champions“, in dem Musical-Hit aus „Cats“ zeigte Katharina Bißle am Alt-Saxofon danach ihr Können.

Attraktive Solo-Leistungen und ambitionierter Nachwuchs

Die Jugendkapelle „Singoldfüchse“ unter der Leitung von Heidi Wörle legte in ihrem Block Klangfarbenreichtum in Kurt Gäbles „Zauberland“ an den Tag. Die Musikerinnen und Musiker zeigten, dass auch das Stück „Fascinating Drums“ aus den 70ern (Ted Huggens) immer noch ungebrochen interessant ist für den ambitionierte Nachwuchs – allen voran Vinzenz Wörle am Schlagzeug.

Der letzte Block des Konzertes gehörte wieder der Stammkapelle, die nun tief in die Schublade der traditionellen Blasmusik griff, in der sich die Honsolgener bekanntermaßen sehr wohl fühlen. Auch hier gab es wieder attraktive Solo-Leistungen etwa von Herbert Klotz und Richard Wörle, die auf einem flotten Fundament von Seiten der Kapelle bewiesen, dass Alphörner nichts Langsam-Betuliches an sich haben müssen.

Originelle Adaption einer Kinderserien-Musik

Vielmehr kann man damit einen durchaus geschmeidig-beweglichen Ansatz pflegen. Originell war auch die Adaption einer Kinderserien-Musik namens „Sancho & Pancho“ (Alexander Pfluger) mit einem Hauch mexikanischem Flair für Blasorchester und Solo-Trompeten, gespielt von Thomas und Markus Port.

Bleibt noch zu ergänzen, dass sowohl in der Stammkapelle, als auch bei den „Singoldfüchsen“ mit den Duos Eva Lang/Anna Tröber und Lea Glatz/Sophia Schmidt Moderatoren-Talente schlummern – und sich Johanna Lang und Gerhard Frei auf Gesang im Egerländer-Stil verstehen.

Ehrungen beim Osterkonzert: