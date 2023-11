Förderverein Krankenhaus Buchloe spendet für Hubschrauberlandeplatz

Förderverein für das Krankenhaus St. Josef hat im Geschäftsjahr die Rekordsumme von 100.000 Euro ausgegeben. Bürgermeister Pöschl spricht von „Segen für das Klinikum und die Stadt“.

13.11.2023 | Stand: 17:15 Uhr

Einen Segen für das Klinikum und die Stadt nannte Bürgermeister Robert Pöschl das Wirken des Fördervereins für das Krankenhaus St. Josef. Anlass war die Mitgliederversammlung des Vereins im Kolpinghaus Buchloe.

Unterstützung seit 1997

Das Wirken des Vereins, der sich seit 1997 um Unterstützung für das Krankenhaus bemüht, konnte Vorsitzender Alois Schmalholz durch viele Beispiele aus dem letzten Geschäftsjahr belegen. Die Investitionen, die der Verein tätigen konnte, belaufen sich auf die Rekordsumme von über 100.000 Euro. Das sei zum einen dem Investitionsstau aus den Coronajahren geschuldet, zeige aber auch die nach wie vor vorhandene Finanzkraft des Vereins, betonte Aschenbrenner. Konkret konnten im Berichtszeitraum unter anderem vier elektrische Betten, sechs Monitore für die Intensivstation, Zuschüsse für die Krankenpflegeschule, spezielle Gastroendoskope und eine Röntgenliege bezuschusst bzw. voll finanziert werden. Der größte Posten ging mit fast 50.000 Euro in die Beleuchtung und die Baumaßnahmen für den neuen Hubschrauberlandeplatz der Klinik. „Das ist eine Investition in die Zukunft. Eine Klinik, die nicht angeflogen werden kann, ist nur halb so attraktiv. Zudem werden akute Herzinfarkte nicht nach Buchloe gebracht, wenn vom Landeplatz zur Klinik noch einmal ein Krankenwagentransport erfolgen muss“, erklärte der Vorsitzende.

Wichtiger Grüner Dienst

Maria Rampp berichtete in ihrem Beitrag über die Arbeit des Grünen Dienstes, der mit ehrenamtlichen Kräften Besuchsdienste in der Klinik ermöglicht. Das Angebot werde nach der Pause in der Coronazeit wieder sehr gut angenommen. Fünf Frauen und drei Männer versehen aktuell den Dienst. Rampp rief dazu auf, für das Ehrenamt beim Grünen Dienst Werbung zu machen. Jutta Witten erklärte im Kassenbericht die Einnahmen und Ausgaben des Vereins, der aktuell auf einen Kassenstand von 75.576 Euro zurückgreifen könne. Ein Teil sei bereits wieder für Investitionen verplant. Der Vorstand und die Schatzmeisterin wurden von den etwa 40 stimmberechtigten Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Versammlung entlastet.

Erweiterte Möglichkeiten in Buchloe

Dr. Wolfgang Wistuba, leitender Oberarzt in der Gastroenterologie, sprach im Rahmen der Versammlung über die personellen Veränderungen des letzten Jahres und die erweiterten Einsatzmöglichkeiten, die sich durch die neu angeschafften Geräte für das Krankenhaus ergeben.

Förderverein als starker Partner

Bei aller Freude über das erfolgreiche vergangene Jahr, waren sich Aschenbrenner und Pöschl in ihren Vorträgen einig, dass die deutschlandweite Gesamtsituation der Krankenhäuser nach wie vor Sorgen bereite und selbst mittelfristige keine seriöse Prognose abgegeben werden könne. Um so wichtiger sei es, dass das Krankenhaus in Buchloe mit dem Förderverein einen starken Partner an seiner Seite hat.