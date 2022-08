Förderverein VfL Buchloe hat gute Nachricht zum Jubiläum

Der Förderverein des VfL Buchloe feiert 25-jähriges Bestehen. Passend zu dem Anlass eine gute Nachricht: Nächstes Jahr soll der Galaball wieder stattfinden.

08.08.2022 | Stand: 11:39 Uhr

Der Förderverein des VfL Buchloe wurde im Jahr 1997 – vor 25 Jahren – gegründet. Seitdem förderte er beim VfL Buchloe viele Projekte: Die Anschaffung von Geräten, wie Mini-Trampolins und Tischtennisplatten, die Ausbildung für Übungsleiter und Skilehrer oder Zuschüsse für die Kletterhalle. Zum Jubiläum will der Förderverein neue Mitglieder anwerben.

Die Förderung des Sports und die Beschaffung von Mitteln auch für die geplante eigene Halle waren Gründe, welche Hubert Müller, der mittlerweile verstorbene Ehrenvorsitzende des VfL Buchloe, bei der Gründungsversammlung vorgetragen hatte. Nachdem der erste Vorstand Peter Kil den Förderverein drei Jahre geleitet hatte, übernahm Maximilian Mayer im Jahr 2000 den Vorsitz – und ist nun schon über 20 Jahre lang engagiert im Amt.

Safe the Date: Förderverein des VfL Buchloe will Galaball am 4. Februar organisieren

Im Laufe der Jahre hat der Förderverein zahlreiche Faschingsveranstaltungen organisiert und so kontinuierlich Mittel für den Verein erwirtschaftet. Der beliebte Galaball, den der Förderverein in Kooperation mit der Alp-Villa seit 2014 jeden Fasching ausrichtet, ist fester Bestandteil des Buchloer Veranstaltungskalenders.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Buchloe informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Buchloe".

Diesbezüglich hat Mayer pünktlich zum Jubiläum des Fördervereins gute Nachrichten: Nach zwei Jahren Coronapause werde der Galaball im Jahr 2023 wieder stattfinden. Als Veranstaltungstag vorgesehen ist Samstag, 4. Februar. Die Planungen laufen bereits.

Förderverein will neue Mitglieder anwerben - mit einer Verlosung

Mayer bedankte sich bei allen Vereinsmitgliedern, dem Vorstand und den Kassenprüfern für ihre jahrelange Treue. Neue Mitglieder seien jederzeit willkommen, heißt es vonseiten des Vereins. Auch in den nächsten Jahren stehen Projekte an, bei denen der VfL Unterstützung brauchen werde. Ein kleiner Anreiz: Jedes neue Fördervereinsmitglied, das sich bis Ende Oktober anmeldet, nimmt an einer Verlosung von Freikarten für den Galaball teil. (alh)

Lesen Sie auch

Freundeskreis der Musikschule Buchloe ist verstimmt Musikschule Buchloe

Anmeldung zum Förderverein entweder per E-Mail: info@vfl-buchloe.de oder auch direkt per Anmeldeformular in der Geschäftsstelle des VfL Buchloe.

Lesen Sie auch: