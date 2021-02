Das Snowdance Film Festival in Landsberg startet im März. Leiter Tom Bohn sieht ein Zukunftsmodell für die Zeit nach Corona. Welche Sorgen Matthias Helwig umtreiben

Von Maren Martell

07.02.2021 | Stand: 08:15 Uhr

Eigentlich sollte am Sonntag die achte Auflage des Snowdance Independent Film Festivals in Landsberg an den Start gehen. Doch Corona machte auch dort alle ursprünglichen Planungen zunichte. Mitte Dezember verkündete Festivalchef Tom Bohn die Verschiebung des Filmfests. Nun soll es vom 20. bis 28. März über die Bühne gehen – dann als Hybridveranstaltung im Olympia-Kino und im Landsberger Stadttheater.