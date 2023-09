Aus Buchloe stammende Forscherin bekommt renommierten Medizin-Preis

Professorin Andrea Ablasser bekommt den Paul-Martini-Preis. Sie entdeckte Behandlungsansätze bei Entzündungen und Krebs. Aufgewachsen ist sie in Buchloe.

31.08.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Einer der wichtigsten deutschen Wissenschaftspreise geht in diesem Jahr an eine Forscherin, die in Buchloe aufgewachsen ist. Professorin Andrea Ablasser ist mit dem Paul-Martini-Preis 2023 ausgezeichnet worden. Seit 1969 wird dieser Preis von der gleichnamigen Stiftung vergeben. Ablasser erhält ihn weil sie herausgefunden hat, welche Rolle wichtiger Komponenten des angeborenen Immunsystems spielen – unter anderem bei Krebserkrankungen.

Medizinisches Interesse wurde ihr in die Wiege gelegt

Ablasser lebt in Lausanne, wo sie an der Schweizer École polytechnique fédérale de (EPFL) das angeborene Immunsystem erforscht, um Immunreaktionen besser zu verstehen und neue Ansätze für die Behandlung verschiedener Krankheiten, darunter Krebs, zu finden. Aufgewachsen ist sie in Buchloe.

Das Interesse an der Medizin scheint der heute 40-Jährigen in die Wiege gelegt worden zu sein – ihr Vater, Dr. Ambros Ablasser, war viele Jahre lang als internistischer Chefarzt am Krankenhaus St. Josef in Buchloe tätig. Auch Andrea Ablasser beschloss nach dem Abitur, Medizin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München zu studieren, wo sie 2010 in klinischer Pharmakologie promovierte. Nach Lausanne kam sie 2014, zunächst als Assistenzprofessorin für Lebenswissenschaften.

Was Ablasser nun entdeckt hat, könnte ein Meilenstein in der Krebsforschung sein. Gemeinsam mit ihrem Team hat sie entdeckt, wie bestimmte Komponenten des angeborenen Immunsystems den Verlauf und die Behandelbarkeit von Infektionen, Entzündungs- und Krebserkrankungen beeinflussen, erklärt die Paul-Martini-Stiftung (PMS) in einer Pressemitteilung. Der Preis wird jährlich für herausragende Leistungen in der klinisch-therapeutischen Arzneimittelforschung verliehen und ist mit 50.000 Euro dotiert.

Die in Buchloe aufgewachsene Professorin erhielt schon mehrere Forschungspreise

Manches am menschlichen Immunsystem liege bis heute im Dunklen. Doch in einen wichtigen Teil davon habe die Preisträgerin mit ihrem Team Licht gebracht, heißt es in der Begründung der Jury. Ihre Ergebnisse weisen den Weg zu neuen Medikamenten gegen unterschiedliche Krankheiten, bei denen das Immunsystem in die richtige Richtung gelenkt werden muss.

Die Medizinerin hat sich bereits früh dafür entschieden, sich eher auf die Wissenschaft denn auf die praktizierende Medizin am Krankenbett zu konzentrieren. Zunächst wollte sie genauer herausfinden, wie das Immunsystem grundsätzlich funktioniert.

Seit 2013 ist sie für ihre Erkenntnisse mit mehreren Forschungspreisen auf diesem Gebiet ausgezeichnet worden, darunter auch der Deutsche Krebspreis im Jahr 2021. 2022 wurde Andrea Ablasser als Mitglied der Sektion Mikrobiologie und Immunologie in die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina aufgenommen.