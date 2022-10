Masken, Mundschutz, Schutzbekleidung: Firma Franz Mensch in Buchloe auf Erweiterungs-Kurs

Seit fünf Jahren ist die Stadt Buchloe der Hauptsitz der Franz Mensch GmbH. Zeit für die Geschäftsführer Achim und Axel Theiler, Bilanz zu ziehen.

Vor nunmehr fünf Jahren ist die Franz Mensch GmbH mit der gesamten Firma vom oberbayerischen Eresing nach Buchloe gezogen. Dazwischen liegen Corona-Pandemie, Ukrainekrieg, eine sich zuspitzende Klimakrise – und der Bau des bundesweit größten, privaten Pandemielagers.

„Was sich aber nie verändert hat, ist unsere Einstellung, immer besser zu werden und Herausforderungen anzunehmen“, da sind sich die Geschäftsführer Achim und Axel Theiler einig. „Die Entscheidung nach Buchloe zu gehen, war goldrichtig.“ Der Standort bietet dem Schutzkleidungshersteller beste Voraussetzungen, um noch weiter zu wachsen – sowohl räumlich als auch unternehmerisch, heißt es in einer Mitteilung der Firma.

Franz Mensch in Buchloe - Erweiterungen geplant

Zwar liegen die neueste Logistikerweiterung und der Bau des Pandemielagers erst einige Monate zurück, dennoch planen die Verantwortlichen wieder für die Zukunft. Das Nachbargrundstück ist bereits gekauft, die Logistik könnte noch einmal verdreifacht werden.

Die Fotovoltaikanlage hat zudem mit rund 3400 Quadratmetern die Größe eines halben Fußballfeldes erreicht – und sie erzeugt sogar mehr Energie, als die Firma Mensch jährlich verbraucht.

200 Mitarbeiter in der Region beschäftigt

Mit knapp 200 Mitarbeitern gehört das Unternehmen zu den größten Arbeitgebern in der Region. „Uns ist es wichtig, engagierte Teamkollegen und Auszubildende zu gewinnen, die Spaß am Erfolg haben und sich gerne einbringen“, erklärt Axel Theiler. Seit Ausbildungsstart im vergangenen September sind acht neue Auszubildende an Bord und lernen die verschiedensten Fachrichtungen kennen, wie etwa das Groß- und Außenhandelsmanagement, E-Commerce, Systemintegration oder Lagerlogistik. Auch ein Duales Studium zum geprüften Handelsfachwirt ist möglich.

Diese Produkte stellt Franz Mensch in Buchloe her

Die Franz Mensch GmbH gehört zu den europaweit führenden Herstellern von Produkten für Hygiene, Reinigung und Verpackung. Das Familienunternehmen ist seit 50 Jahren Ansprechpartner, wenn es um Einweg- und Hygieneartikel sowie um Schutzbekleidung, Sicherheit, Gesundheit und Prävention geht. Seit Beginn der Corona-Pandemie versorgt Franz Mensch gezielt den Medizinsektor mit Masken, Mundschutz und Einwegbekleidung.

