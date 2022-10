Frau fährt Zehnjährigen in Buchloe an

Eine Frau hat in Buchloe einen Zehnjährigen übersehen, als sie mit dem Auto rückwärts fuhr. Das Kind wurde leicht verletzt.

07.10.2022 | Stand: 13:04 Uhr

In Buchloe hat am späten Donnerstagabend eine 58-jährige Frau einen Jungen angefahren. Wie die Polizei berichtet, rangierte sie mit ihrem Pkw in der Bahnhofstraße rückwärts aus einer Einfahrt.

Dabei übersah sie einen zehnjährigen Jungen, der gerade mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg querte.

Beim anschließenden Zusammenstoß wurde das Kind leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 600 Euro. Gegen die Verursacherin wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

