Aggressive Frau schlägt Polizisten die Nase blutig

Eine 27-Jährige pöbelt in Buchloe Passanten an und geht schließlich auf Polizisten los. Einem Beamten schlägt sie mit der Faust auf die Nase.

21.06.2021 | Stand: 12:55 Uhr

Am Bahnhof in Buchloe hat eine Frau Polizisten angegriffen und einen Beamten verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatten Bürger die Polizisten darüber informiert, dass eine junge Frau Menschen in der Bahnhofstraße anpöbelte. Am Bahnhof trafen die Polizisten dann eine Frau, die auf die Beschreibung passte.

Frau schlägt Polizisten auf die Nase

Da sich die 27-Jährige nicht ausweisen wollte, sollte sie von einer Polizistin durchsucht werden. Dabei schlug sie dem vor ihr stehenden zweiten Polizisten jedoch plötzlich auf die Nase, die danach stark blutete.

27-Jährige vermutlich unter Drogeneinfluss

Da sich die Frau laut Polizei vehement gegen eine Festnahme wehrte, fesselten sie die Beamten und brachten sie zur Polizeiinspektion. Wie die weiteren Ermittlungen zeigten, stand die Frau vermutlich unter Drogeneinfluss. Wegen einer psychischen Erkrankung steht sie außerdem unter Betreuung und wurde daher in ein Klinikum gebracht.

