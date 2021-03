In Bad Wörishofen hat sich eine Bluttat in einer Arbeiterunterkunft ereignet. Bereits 2018 wurde dort ein Mensch umgebracht. Polizei nimmt Verdächtigen fest.

28.03.2021 | Stand: 14:23 Uhr

In einer Arbeiterunterkunft in Bad Wörishofen wurde in der Nacht auf Sonntag eine Frau durch Messerstiche getötet. Es ist nicht die erste Bluttat in dem Gebäude. In dem ehemaligen Kurheim wurde im September 2018 schon einmal ein Mensch brutal umgebracht. "Ich erwarte, dass die Stadt jetzt handelt", sagt eine Nachbarin.