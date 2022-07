Das Freibad in Buchloe ist beliebt. Der Leiter erklärt, warum er mit dem Verlauf der Saison zufrieden ist und verrät erste Details zur geplanten Sanierung.

15.07.2022 | Stand: 18:00 Uhr

„Bisher kann sich wirklich keiner über den Sommer beschweren“, findet Thomas Forster, Leiter der Buchloer Schwimmbäder. Die Freibadsaison sei trotz teils durchwachsener Wetterprognose prächtig angelaufen. An dem besonders heißen Wochenende am 18. und 19. Juni sei das Bad schier überrannt worden: „Am Samstag hatten wir 1600, am Sonntag sogar 2000 Besucher, damit war dann auch die Kapazitätsgrenze erreicht.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.