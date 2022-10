Wie beliebt war das Buchloer Freibad im Sommer 2022? Die Bialnz wurde im Stadtrat vorgestellt. Zudem wurde über neue eine Werbeanlage am Eisstadion diskutiert.

27.10.2022 | Stand: 05:00 Uhr

47.500 Besucher kamen während der Sommermonate ins Buchloer Freibad. Dies sei die drittbeste Saison in den vergangenen 20 Jahren, berichtete Bürgermeister Robert Pöschl in der Stadtratssitzung am Dienstagabend. Er wertete die Zahl als „Zeichen, dass das Freibad beliebt ist und gut angenommen wird“. Im Corona-Jahr 2020 kamen rund 35.000 Besucher, 2021 waren es 32.000.

