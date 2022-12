Freie Fahrt zwischen Igling und Kaufering

Der neue Kreisverkehr an der LL22 ist eröffnet. Er soll vor allem das Gewerbegebiet besser anbinden. Mit der Fertigstellung endet die Zeit der großen Umwege.

25.12.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Der Kreisverkehr an der LL22 zwischen Igling und Kaufering ist nun für den Verkehr freigegeben. Er soll vor allem das Gewerbegebiet „Igling II“ besser an öffentliche Wege anschließen. Die Kreisstraße LL22, die nicht nur ein wichtiger Anschluss zum Bahnhof Kaufering und ins Landsberger Industriegebiet „Frauenwald“ ist, sondern auch Anbindung an die B17, kann wieder ungehindert genutzt werden.

Bauarbeiten dauerten nur "rekordverdächtige" drei Monate

Zwei kleine Bereiche der Radwege Richtung Kaufering und in den Frauenwald wurden ebenfalls optimiert. So können sich die Verkehrsteilnehmer – egal ob motorisiert oder nicht – über die Eröffnung freuen, mussten sie doch teils lange Umwege in Kauf nehmen. Immerhin: Wie Iglings Bürgermeister Günter Först bei der Eröffnung berichtete, wurde der Kreisverkehr in „rekordverdächtigen“ drei Monaten buchstäblich aus beziehungsweise in den Boden gestampft. Grünes Licht vom Gemeinderat hatte es ein Jahr zuvor gegeben. Erfreulich für Först: Alle Beteiligten unterstützten das Projekt. Angefangen bei den Familien Egginger und Dodl sowie dem Staatlichen Bauamt, die als Grundstückseigentümer die notwendige Fläche abgetreten haben, bis zu den Planern von MOD-Plan und dem Bauunternehmen Kutter.

Der Kostenrahmen wurde eingehalten, die Gemeinde Igling muss 750.000 Euro übernehmen

Zudem sei der vorgegebene Kostenrahmen gut eingehalten worden, berichtete der Bürgermeister. „Wir rechnen mit knapp einer Million Euro, 750.000 Euro davon treffen die Gemeinde Igling.“ Etwas mehr als 200.000 Euro sei der Kreisanteil für gleichzeitig durchgeführte Sanierungsarbeiten an der LL22. Nach der Segnung des Bauwerks durch Iglings Pfarrer Jean Kapena, der es als „heute nicht mehr selbstverständlich“ bezeichnete, dass eine Straße unter den göttlichen Schutz gestellt wird, konnten Landrat Thomas Eichinger (CSU), Bürgermeister Först, MOD-Plan-Geschäftsführer Rainer Rogg und Kutter-Bauleiter Buri Emek das weiß-blaue Sperrband durchschneiden und den Kreisverkehr offiziell freigeben.