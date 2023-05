Fristo eröffnet neuen Getränkemarkt in Buchloe

In der Rudolf-Diesel-Straße hat Fristo einen neuen Getränkemarkt eröffnet. Die Filiale ist in Zusammenarbeit mit anderen Buchloer Unternehmen entstanden.

26.05.2023 | Stand: 11:43 Uhr

Buchloe hat einen neuen Getränkemarkt. Am Donnerstagmorgen haben die Verantwortlichen der Firma Fristo den neuen Markt in der Rudolf-Diesel-Straße 5 in Buchloe eröffnet. Das Gebäude, das laut Niederlassungsleiter Florian Schaffarczyk in Zusammenarbeit mit den Buchloer Bauunternehmen Gabriel und Hörmann entstanden ist, zeichne sich durch eine „ökologische Holzständerbauweise“ aus.

Die Kunden ließen sich in der Weinabteilung beraten. Bild: Kleber

Fristo Buchloe: 1200 verschiedene Getränke auf knapp 600 Quadratmetern

Zudem wurden Photovoltaikanlagen auf dem Dach und an der Fassade angebracht. Auf 584 Quadratmetern Verkaufsfläche finden Kundinnen und Kunden nach Angaben des Marktes ab sofort rund 1200 verschiedene Getränkevarianten.

