Bei Fronleichnam in Buchloe geht die Pfarrei neue Wege

Der Buchloer Pfarrgemeinderat hat entschieden, die Fronleichnamsprozession zu straffen. Stadtpfarrer Dieter Zitzler erklärt den Hintergrund und die neue Route.

05.06.2023 | Stand: 17:43 Uhr

Von der Stadtpfarrkirche über Seniorenheim und Immleplatz zurück zum Startpunkt – bei der Fronleichnamsprozession in Buchloe ziehen Gläubige zu Fuß eine große Runde durch die Stadt – zu groß für manche. Darum hat sich der Pfarrgemeinderat entschieden, die Prozession heuer zu straffen.

Fronleichnamsprozession zieht in Buchloe vom Kirchparkplatz zum Immleplatz

Vom Kirchenparkplatz geht es zum Altar am Immleplatz – dort ist Endstation. Damit reagieren die Verantwortlichen auf die Rückmeldung älterer Menschen, dass die weite Strecke und insbesondere der Rückweg über den Postberg zu beschwerlich seien. „Fronleichnam ist nicht gerade eine Jugendveranstaltung“, sagt Stadtpfarrer Dieter Zitzler. Vielmehr nehmen überwiegend ältere Menschen teil, auf deren Bedürfnisse man eingehen wollte. „Es soll keine Last sein, sondern ein Fest, das Freude macht“, erklärt Zitzler.

Neu durchdacht und überarbeitet wurde zudem der Ablauf an den Altären: An die Stelle der Litanei sollen kurze meditative Texte treten. Damit möchte die Pfarrei einen neuen Zugang zu dem katholischen Hochfest anbieten. Der erste Altar am Parkplatz sei speziell für Kinder, „der zweite Altar hat dann das Thema Brot“, wie Zitzler verrät. Dort möchte er einen geweihten Laib an das Buchloer Senioren- und Pflegeheim überreichen – „damit die Verbindung erhalten bleibt“, auch wenn die Einrichtung auf der verkürzten Route nicht mehr angesteuert wird.

Wegen der Urlaubszeit sind Helferinnen und Helfer schwer zu finden

Der kürzere Weg dürfte auch bei Mitwirkenden auf Wohlgefallen stoßen. Denn die Fahnen der Vereine sind schwer und nicht alle können den Himmel so lange tragen. Es sei zuletzt nicht leicht gewesen, genügend Leute für die anfallenden Aufgaben zu finden. Immerhin liege der Termin mitten in der Reisezeit. „Für Fronleichnam bleibt heute keiner vom Urlaub daheim“, sagt Zitzler. In anderen Pfarreien seien sogar Ministranten Mangelware. Auch dieser Umstand habe eine Rolle gespielt bei der Entscheidung, es dieses Jahr einmal anders zu versuchen.

Der Buchloer Festgottesdienst beginnt am Donnerstag um 9 Uhr auf dem Kirchparkplatz. Anschließend startet die Prozession zum Alter am Immleplatz, der gleichzeitig der Schlusspunkt ist. Bei schlechtem Wetter wird der Festgottesdienst um 9 Uhr in der Stadtpfarrkirche gefeiert und die Prozession entfällt. Treffpunkt für die Fahnenabordnungen ist um 8.45 Uhr am Kriegerdenkmal. Diese Termine sind im Umland geplant:

In Lindenberg ist der Gottesdienst am Donnerstag um 19 Uhr bei der Kreuzigungsgruppe, bei schlechtem Wetter in der Pfarrkirche.

In Honsolgen ist der Gottesdienst am Donnerstag um 19.15 Uhr mit anschließender Prozession.

Der Festgottesdienst mit anschließender Prozession in Großkitzighofen beginnt am Donnerstag um 9 Uhr mit.

Bereits am Mittwochabend um 19 Uhr findet in St. Agatha inBeckstettender Pfarrgottesdienst mit Prozession statt.

In der Kirche St. Martin in Jengenbeginnt die Wortgottesfeier mit anschließender Prozession am Donnerstag um 9 Uhr.

Zur gleichen Zeit beginnt im Ortsteil Weichtder Pfarrgottesdienst mit Prozession.

Am Donnerstagabend um 19 Uhr wird in St. Dionysius in Eurishofendas Hochfest begangen mit Gottesdienst und Prozession.

In Waal findet am Donnerstag um 9 Uhr der Pfarrgottesdienst in der Kirche St. Anna statt samt anschließender Prozession.

Am Mittwoch um 19.15 Uhr beginnt der Pfarrgottesdienst mit Prozession in Waalhaupten.

In Bronnen wird am Donnerstag um 19.15 Uhr gefeiert mit Gottesdienst und Prozession.

Bei schlechtem Wetter entfallen die Prozessionen.

Darum feiern Katholiken Fronleichnam:

Fronleichnam ist ein Hochfest der katholischen Kirche, das am zweiten Donnerstag nach Pfingsten gefeiert wird. Der Tag soll an den Gründonnerstag erinnern.

Der Begriff stammt aus dem Alt-Hochdeutschen und bedeutet „Leib des Herrn“. Im Mittelpunkt steht das geweihte Brot, die sogenannte Hostie, als Symbol für die Gegenwart Jesus Christi.

Das Fest geht zurück auf eine Vision der Nonne Juliana von Cornillion im 13. Jahrhundert.

Traditionell wird das geweihte Brot in einer Monstranz bei einer Prozession durch die Straßen getragen –so soll die Botschaft hinausgetragen werden in die Welt.

