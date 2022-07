Gerhard Löschinger war viele Jahre Rektor der Buchloer Realschule. Unter Kollegen galt er als "Chef zum Anfassen". Nun ist er im Alter von 92 Jahren gestorben.

05.07.2022 | Stand: 17:30 Uhr

Im Alter von 92 Jahren verstarb der langjährige Rektor der Realschule Buchloe, Gerhard Löschinger. 1946 wurde er aus seiner Heimatstadt Komotau im Sudetenland vertrieben und kam zunächst nach Mattsies ins Unterallgäu. Die Volksschulen in Türkheim und Rammingen waren seine ersten Stationen als junger Lehrer, ehe er 1956 nach Buchloe kam. Die Schule befand sich damals noch im Rathaus, später in der heutigen Comenius-Grundschule und ab 1982 an ihrem jetzigen Standort an der Münchener Straße.

