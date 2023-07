„Ein absoluter Fußball- Fachmann“ - Lamerdingen hat neuen Trainer

Der FSV Lamerdingen hat mit Michael Grigoleit einen neuen Fußballtrainer für die Erste verpflichtet. Warum der 42-Jährige der Wunschkandidat war.

15.07.2023 | Stand: 17:49 Uhr

Die letzte Fußballsaison in der Kreisklasse Allgäu 2 ist für den FSV Lamerdingen erfolgreich verlaufen. Jetzt haben Sie mit Michael Grigoleit einen neuen Trainer verpflichtet – wie kommt’s?

Bernhard Fendt: Unser bestehender Trainer Bruno Coelho hat aus persönlichen Gründen aufgehört. Übergangsweise ist Patrick Starker als Spielertrainer eingesprungen, aber schon im Winter war klar, dass wir einen langfristigen Ersatz brauchen. Mit Michael Grigoleit konnten wir unseren Wunschkandidaten verpflichten.

Warum war er die erste Wahl?

Fendt: Weil er menschlich hervorragend zu uns passt. Seine ganze Familie ist sehr vereinsverbunden. Er ist 42 und wohnt in Germaringen. Als Ausbilder hat er auch beruflich viel mit jungen Leuten zu tun. Das passt zu unserer Philosophie. Außerdem hat er die B-Lizenz als Trainer und ist ein absoluter Fußball-Fachmann. Nach seinem Trainereinstieg bei seinem Heimatverein in Germaringen trainierte er die vergangenen fünf Jahre den 1. FC Biessenhofen-Ebenhofen. Er ist ein Trainer, mit dem man längerfristig planen kann.

Klingt vielversprechend. Standen Spieler und Trainer denn schon gemeinsam auf dem Platz?

Fendt: Ja, die Vorbereitung ist schon gestartet. Der erste Eindruck ist super, der Trainer und die Spieler haben sich gleich akklimatisiert und man spürt die Vorfreude auf die Saison. In der spielfreien Zeit haben wir dafür gesorgt, dass der neue Trainer in Lamerdingen optimale Bedingungen vorfindet und sich unsere Besucher wohlfühlen. Wir haben in den letzten Wochen unsere Plätze in Zusammenarbeit mit der Firma Saule gepflegt, unsere Trainerhäuschen saniert und ein neues Fahrradabstellhäuschen errichtet. Zudem werden die Bänke rund um das Gelände erneuert. Wir sind bereit für den Punktspielstart.

