Fußball: Der Kreis Zugspitze will einen neuen Weg einschlagen

Für die Vereine im Landkreis Landsberg könnte sich in der neuen Saison viel ändern. Kreisspielleiter Heinz Eckl stellt ein revolutionäres Spielsystem vor.

Von Margit Messelhäuser

23.03.2021 | Stand: 11:48 Uhr

Revolution im Fußball: Im Kreis Zugspitze könnte es in der neuen Saison 2021/22 zu einem völlig neuen Spielmodell kommen. In einer Videotagung wurde das System am Freitagabend den Vereinen vorgestellt. Und die ersten Reaktionen nach der Vorstellung waren durchaus positiv.