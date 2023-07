Gemeinderat kritisiert Bürgermeister und denkt über Rücktritt nach

Wolfram Ruoff kritisiert Fuchstals Bürgermeister wegen fehlender Öffentlichkeit. Der Rat denkt nun über seinen Rücktritt nach. Vorausgegangen war ein Streit.

27.07.2023 | Stand: 12:03 Uhr

Er überlege sich in der Sommerpause, ob er weiter im Gemeinderat bleibe, kündigte Ratsmitglied Wolfram Ruoff am Ende der jüngsten Ratssitzung an. Der Vertreter der Neuen Liste Fuchstal war in den vergangenen drei Jahren einer der Hauptakteure in dem Gremium. Zuvor hatte Ruoff beklagt, dass durch Bürgermeister Erwin Karg wiederholt Punkte ungerechtfertigt nicht-öffentlich behandelt worden seien. „Ich bin für eine offene, bürgernahe Demokratie und dies ist hier nicht möglich“, beklagte der Architekt aus Leeder.

