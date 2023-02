Großer Aufwand für den Bau einer Lagerhalle bei Asch

Weil Sägespäne nicht mehr im Freien gelagert werden dürfen, soll bei Asch eine Halle errichtet werden.

07.02.2023

Auf eineinhalb bis zwei Jahre Dauer schätzt Fuchstals Bürgermeister Erwin Karg den bürokratischen Aufwand, um dem Biomassehof Dorr mit seinem Pelletswerk im Osten von Asch und Leeder den Bau einer neuen Halle zu ermöglichen. Gegen die bisherige Lagerung der Sägespäne im Freien sprechen Vorschriften des Grundwasser- und Gewässerschutzes.

Fläche soll in Gewerbegebiet "Am Bahnhof Ost" umgewandelt werden

Die engmaschigen Festlegungen des bisherigen Sondergebietes lassen eine Erweiterung derzeit nicht zu, erläuterte Katharina Munz vom Memminger Büro Lars Consult in der jüngsten Gemeinderatssitzung. So soll die etwa zwei Hektar große Fläche in ein allgemeines Gewerbegebiet mit der Bezeichnung „Am Bahnhof Ost“ umgewandelt werden.

Hierzu lag den Gemeinderäten der Vorentwurf eines Bebauungsplans vor. In Hinblick auf die Wohnnutzung westlich der Bahnlinie ist ein Lärmgutachten erforderlich, zudem müssen Ausgleichsflächen nachgewiesen werden.

Wiese bei Asch habe Gemeinde schon in Vergangenheit interessiert

Darunter befindet sich eine feuchte Wiese, die südlich des ehemaligen Sägewerks Filser an der Staatsstraße von Asch zum Stock gelegen ist. Für die habe sich die Gemeinde in der Vergangenheit ebenfalls schon interessiert, merkte Karg an. Die Begrünung auf dem Gelände des Biomassehofs soll erhalten bleiben. Zu klären sind allerdings mögliche Altlasten wie etwa im Wall auf der Ostseite des Grundstücks. Das solle man im Auge behalten, forderte Ratsmitglied Anton Weinholzner (FWG Asch), ebenso wie eine Zufahrt vom Süden her.

Die Änderung des Flächennutzungsplans betrifft den gesamten Bereich „Am Bahnhof“, der sich auf zwölf Hektar südlich der Kiesgrube und östlich der Bahnlinie Landsberg nach Schongau erstreckt. Davon lägen zehn Hektar brach und könnten später auch für anderes Gewerbe genutzt werden, stellte Katharina Munz fest. Eingeleitet wird nun die Anhörung der Träger öffentlicher Belange. Schon bei der ersten Auslegung werde ganz viel passieren, gab Karg seine Erwartung weiter.

Sondergebiet für Pelletswerk bei Asch

Mit nach Leeder gekommen war ihr Vater Bernd Munz, Geschäftsführer von Lars Consult, der vor 16 Jahren das Sondergebiet für das Pelletswerk geplant hatte ebenso wie zuvor im gleichen Bereich ein 27-Millionen-Euro teures Biomasse-Heizkraftwerk mit einer Leistung von zwölf Megawatt, das dann allerdings nicht verwirklicht worden war, nachdem sich Investoren zurückgezogen hatten. Das Pelletswerk hatte ursprünglich zum Holzwerk Pröbstl gehört. Es wurde im Jahr 2012 an den jetzigen Betreiber verkauft.

