Fuchstal: Neue Dorfmitte in Seestall kostet 7,1 Millionen Euro

In den kommenden Jahren werden in Fuchstal wohl rund 40 Millionen Euro in Großprojekte investiert. Eine Rekordeinnahme gibt es bei der Gewerbesteuer.

Von Andreas Hoehne

01.07.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Er habe schon ein schlechtes Gewissen, dass er heuer so spät dran sei, kommentierte Fuchstals Bürgermeister Erwin Karg die Verabschiedung des Haushalts für das laufende Jahr. Doch er habe sich erkundigt und man sei zumindest nicht die allerletzte Gemeinde im Landkreis. Einstimmig gebilligt wurde ohne weitere Nachfragen dann von den Ratsmitgliedern das von Kämmerer Gerhard Schmid bewusst „konservativ“ aufgestellte Werk, das mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 22,3 Millionen Euro abschließt.

