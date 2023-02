Fuchstal spielt eine Vorreiterrolle im Landkreis

Die Gemeinde Fuchstal treibt das Projekt „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ voran. Geplant ist unter anderem ein Digitallabor. Was es damit auf sich hat.

23.02.2023 | Stand: 12:02 Uhr

In einer Liga mit Städten wie Berlin, Hamburg oder Köln spielt die Gemeinde Fuchstal – zumindest, was das Bundesförderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ anbelangt. Als eine von 229 Kommunen war Fuchstal im Oktober hierfür ausgewählt worden und erhielt eine Zusage in Höhe von höchstens 3,4 Millionen Euro an staatlicher Förderung, zusätzlich ist ein Eigenanteil von knapp 400.000 Euro aufzubringen. Wie es jetzt weitergeht, wurde bei der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt gegeben.

