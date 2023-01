Streit um Holzrechte in Fuchstal beendet

Fuchstaler Gemeinderat gedenkt zweier verdienter Persönlichkeiten. Der Bürgermeister informiert über eine gerichtliche Auseinandersetzung.

29.01.2023 | Stand: 05:02 Uhr

Zu Beginn der jüngsten Gemeinderatssitzung in Fuchstal wurde zweier Persönlichkeiten gedacht, die sich um die Gemeinde verdient gemacht hatten: Gerhard Reitler aus Seestall, der 40 Jahre dem Gemeinderat angehört hatte, und Martin Guggenmos aus Leeder, der 18 Jahre Feuerwehrkommandant in seinem Heimatort gewesen war. Anschließend informierte Bürgermeister Erwin Karg, dass die gerichtlichen Auseinandersetzungen um die Holznutzungsrechte in Leeder beendet seien.

Streit um Holzrechte: Klagen gegen Gemeinde Fuchstal zurückgezogen

Das Gericht habe drei Klägern mit dem Hinweis, dass die Gemeinde recht behalten werde, die Möglichkeit geboten, ihre Klage zurückzuziehen, was dann auch passiert sei, erläuterte Karg.

Die Auseinandersetzungen hatten im Zusammenhang mit der Planung der drei weiteren Windkraftanlagen begonnen, deren Standorte im sogenannten Rechtlerwald liegen. Man habe damals damit eine unangenehme Stimmung ins Dorf gebracht, so Karg, und er habe deswegen jetzt noch „spezielle Freundschaften“.

Zu der Höhe der auszuzahlenden Holznutzungsrechte führte Bürgermeister Erwin Karg weiter aus, dass sie in den Jahren 2020 und 2021 im Minusbereich gelegen seien. 2022 liege man aber wieder im Plus. Die Auszahlung werde heuer erfolgen.

Vertrag mit Anrufsammeltaxis nach Asch, Leeder und Seestall verlängert

Informiert wurde zudem, dass der Vertrag zum Betrieb des Anrufsammeltaxis von Landsberg nach Asch, Leeder und Seestall auf unbestimmte Zeit verlängert wird und in Asch ein Naschgarten entstehen soll.

Den Gemeinderäten vorgelegt wurde die Planung für die Bepflanzung zweier Grundstücke am nördlichen Ortsrand. Für das Pflanzgut werden etwa 11.000 Euro bereitgestellt. Die Mittel stammen aus dem Preisgeld in Höhe von 20.000 Euro, das die Gemeinde beim Gewinn des deutschen Nachhaltigkeitspreises erhalten hatte. Die Pflanzung soll nun im März beginnen und in Zusammenarbeit mit dem Gartenbauverein Asch-Seestall stattfinden.

Nachgefragt wurde in der Sitzung von Rat Wolfram Ruoff (Neue Liste), ob es geplant sei, eine Städtepartnerschaft einzugehen. Das sei zwar schon einmal angedacht gewesen, so Karg, man habe es aber nicht weiter verfolgt. Sinnvoll sei es, meinte der Bürgermeister weiter, dass die Initiative dafür von einem Verein ausgehe.

