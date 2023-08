Teurer Handlungsbedarf bei der Wasserversorgung in Fuchstal

Im Notfall könnte das Wasser aus dem Hochbehälter im Fuchstal nicht ausreichen. Um die Wasserversorgung zu erweitern, muss die Gemeinde Millionen investieren.

03.08.2023 | Stand: 11:42 Uhr

Im Fuchstal steht ein weiteres Millionenprojekt an. Denn der Hochbehälter der Wasserversorgung an der Straße von Leeder nach Welden muss auf jeden Fall erweitert werden. Damit haben sich Fuchstals Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung befasst.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.