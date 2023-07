Fünfter Abi-Jahrgang am Buchloer Gymnasium entlassen

Bereits der fünfte Jahrgang hat sein Abi am Buchloer Gymnasium geschafft. Bei vier jungen Frauen steht eine 1,0 auf dem Zeugnis - was sie nun vorhaben.

03.07.2023 | Stand: 14:50 Uhr

Bereits der fünfte Abitur-Jahrgang wurde am Buchloer Gymnasium auf seinen weiteren Lebensweg entlassen. Bei vier der jungen Damen - Anna Guggenmoos, Ann-Kathrin Scheraus, Maria Wintersohl und Marie Deyerler - stand gar die Traumnote 1,0 auf dem Abitur-Zeugnis. Für diese Leistung wurden sie von der Frank-Hirschvogel-Stiftung ausgezeichnet. Neun Abiturientinnen und Abiturienten legten zudem das deutsch-französische Doppelabitur „AbiBac“ ab.

Das haben die Buchloer Einser-Abiturientinnen nun vor

Anna Guggenmoos möchte Medizin in Heidelberg oder an der LMU München studieren, Ann-Kathrin Scheraus das Leibniz Kolleg der Universität Tübingen zur Studienorientierung besuchen mit anschließendem naturwissenschaftlichem Studium oder Studium der Politikwissenschaften. Maria Wintersohl geht erst einmal für ein Auslandsjahr als Au-pair nach Jacksonville (Florida) und Marie Deyerler nach einer Europareise ab September als Au-pair nach Neuseeland, um anschließend voraussichtlich Geschichte und Französisch auf Lehramt zu studieren

„Der Erwerb der Allgemeinen Hochschulreife ist nur ein kleiner Schritt auf eurer Lebensbahn“, gab Dr. Angela Bogner, die Leiterin des Gymnasiums, den Absolventen bei der Entlassfeier mit auf den Weg. Sie fuhr fort: „Ihr werdet noch viele weitere Herausforderungen meistern müssen, aber denkt daran: Ob ihr euch mit Rollkoffern durch dorniges Gestrüpp kämpft, die öffentlichen Verkehrsnetze von internationalen Metropolen bezwingt, oder an Superhighways Fußball spielt - lernt weiter, macht Erfahrungen (gute wie schlechte), seid kritisch, aber offen für Neues! Nur so findet ihr Zufriedenheit, Erfüllung und euren wahren Platz in eurem zukünftigen Leben.“ Der Schulleiterin liege am Herzen, dass die Abiturientinnen und Abiturienten Interesse an der Demokratie in unserem Land zeigen, "an einer friedlichen Zukunft und einem gutem internationalen Miteinander."

