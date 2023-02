Für die Buchloer Piraten wächst der Druck in der Abstiegsrunde

Kopf-an-Kopf-Rennen in der Abstiegsrunde: Die Buchloer müssen am Wochenende punkten. Am Freitag geht es nach Schweinfurt, am Sonntag kommt der EC Pfaffenhofen.

17.02.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Nach drei Partien entwickelt sich bereits jetzt ein Kopf-an-Kopf-Rennen in der Abstiegsrunde der Eishockey-Bayernliga. Für die Buchloer Piraten, die bisher nur eines ihrer drei Spiele gewonnen haben, wächst an diesem Wochenende somit zusehends der Druck, um nicht frühzeitig unter Zugzwang zu geraten. Am Freitag beim Auswärtsspiel in Schweinfurt (20 Uhr) und am Sonntag zu Hause gegen den EC Pfaffenhofen (17 Uhr) sollten die Freibeuter also möglichst viele Punkte einfahren, um nicht auf einen der beiden Abstiegsränge zu rutschen.

Nach der erneuten 2:3-Heimniederlage in der Verlängerung gegen Geretsried am vergangenen Freitag und dem anschließenden spielfreien Sonntag sind die Buchloer in der Abstiegsrundentabelle auf Rang fünf abgerutscht. Damit steht die Mannschaft in der Siebenergruppe gerade noch so auf dem Platz, der den Klassenerhalt sichern würde. Noch sind zwar einige Partien zu absolvieren, doch der Druck in der bisher hart umkämpften und somit recht ausgeglichenen Gruppe nimmt immer mehr zu.

Buchloer Piraten wollen nicht auf die Abstiegsränge abrutschen

Die Pirates brauchen nun jeden Punkt, um nicht auf einen der bedrohten Ränge abzurutschen. Dazu bedarf es aber einer zielstrebigeren Leistung als am vergangenen Wochenende, als sich das Team gegen Geretsried offensiv lange mühte und defensiv altbekannte Schwächen offenbarte. Harte Arbeit ist somit von den Schützlingen von ESV-Trainer Christopher Lerchner gefordert, dessen Devise weiter lautet: Von Spiel zu Spiel schauen.

Am Freitag geht es für die Buchloer zunächst zu den punktgleichen Mighty Dogs nach Schweinfurt. Die weiteste Reise der Runde wird für die Rot-Weißen wahrlich kein Zuckerschlecken, denn die Unterfranken haben nach einem mühsamen Start in die Runde am vergangenen Wochenende mit zwei Siegen reichlich Selbstvertrauen getankt.

In der Hauptrunde verloren die Buchloer gegen die Mighty Dogs

So gewann die Mannschaft von Trainer Andreas Kleider – nach der Auftaktniederlage gegen Dorfen (3:4) – zuletzt gegen Pfaffenhofen in der Verlängerung und am Sonntag auch auswärts in Geretsried (2:1). Auch wenn die Buchloer sich auswärts in diesem Jahr offenbar wieder etwas leichter tun als zu Hause, wird das Match in der Mainstadt eine richtig schwere Aufgabe, denn die beiden bisherigen Vergleiche gegen die Mighty Dogs in dieser Spielzeit gingen jeweils verloren (2:6 und 3:4 n.P.).

Zweimal siegreich waren die Piraten dagegen bislang gegen den Sonntagsgegner Pfaffenhofen. Doch das jüngste Aufeinandertreffen mit den Icehogs, das gerade einmal gute drei Wochen zurückliegt, war bereits eine hart umkämpfte Angelegenheit. Der Hauptrundenletzte hat in der Abstiegsrunde zudem nochmals neuen Mut geschöpft, was vor allem auch an den beiden nachverpflichteten Kontingentspielern David Hornak und Jan Tlacil liegt, die voll eingeschlagen haben.

Beide müssen die Buchloer – genau wie die gesamte Pfaffenhofener Offensive – in den Griff bekommen, wenn die Mannschaft endlich den ersten Heimsieg in der Abstiegsrunde der Bayernliga feiern will. Dieser wäre besonders wichtig, da die Freibeuter den aktuellen Tabellennachbarn aus Pfaffenhofen so weiter auf Distanz halten und den Abstand von derzeit zwei Punkten auf die Abstiegsränge womöglich weiter ausbauen könnten.