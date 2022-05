Für die einen geht es um nichts mehr – für die anderen um alles

Dem FC Buchloe steht im letzten Spiel am Samstag eine leichte Aufgabe bevor. Lamerdingen muss dagegen unbedingt gewinnen.

Zum letzten Pflichtspiel tritt der FC Buchloe bei Türk-Sport Mindelheim an. Ein Spiel, in dem es für beide Mannschaften um nichts mehr geht. Die Heimmannschaft ist bereits soweit abgeschlagen, dass der Abstieg in die A-Klasse feststeht.

FCB steht schon als Meister der Kreisklasse und Aufsteiger in die Kreisliga fest

Die Gästeelf steht bereits seit drei Spieltagen als Meister der Kreisklasse und Aufsteiger in die Kreisliga fest.

Unter diesen Vorzeichen ist die Partie mehr oder weniger ein Abschlussspiel für beide Mannschaften. Die Sportfreunde aus Mindelheim sind am vergangenen Wochenende zum Gastspiel in Amberg nicht angetreten. Bleibt also zu hoffen, dass zumindest das Samstagsspiel stattfindet.

Für den FC Buchloe gilt es zumindest die letzte der drei vergangenen Partien positiv zu beenden und die Saison mit einem guten Gefühl abzuschließen. Es wäre schön, wenn sich die Akteure nochmals richtig motivieren könnten und im letzten Saisonspiel zeigen, dass sie zurecht Meister geworden sind.

Anpfiff ist am Samstag um 15.30 Uhr auf der Sportanlage in Mindelheim.

Lamerdingen empfängt den viertplatzierten SV Oberrieden

Am letzten Spieltag der laufenden Saison geht es für den FSV Lamerdingen noch mal um alles. Ab 15.30 Uhr empfangen die Ostallgäuer den viertplatzierten SV Oberrieden. Nachdem die Gäste am vergangenen Sonntag gegen den SV Schöneberg nicht über ein 1:1 hinaus kamen, ist der Sprung auf Rang zwei nicht mehr möglich.

Die Lamerdinger mussten gegen den TSV Mittelneufnach eine Minute vor Spielende den Ausgleichstreffer zum 3:3 hinnehmen. Dominik Feldhus sowie Dennis Wüster konnten die zwischenzeitlichen Führungstreffer ausgleichen, ehe Patrick Starker in der 82. Minute für die 3:2-Führung sorgte. Dadurch verlor der FSV Platz zwei an die SG Amberg/Wiedergeltingen, die drei Punkte zugesprochen bekamen.

Der Gegner Türkiyemspor Mindelheim ist am vergangenen Sonntag in Amberg nicht zum Spiel angetreten. Durch den Punktverlust gegen die Mittelneufnacher muss die Coelho-Elf auf einen Punktverlust der Amberger am Samstag in Bad Wörishofen hoffen. Gleichzeitig muss die Partie gegen den SV Oberrieden gewonnen werden. Im Hinspiel vor wenigen Wochen endete die Begegnung 0:0. Im Anschluss an das Heimspiel feiert der FSV den Saisonabschluss.