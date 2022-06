Die Marke „Funny Tree“ hat ihren Sitz in Buchloe. Die Produkte sollen Touristen das Leben erleichtern und Plastikmüll vermeiden. Was die Inhaberin antreibt.

01.06.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Der Müll hat sie auf ihren Reisen oft begleitet. In Malaysia sei es am schlimmsten gewesen, sagt Christiane Horn. Tüten und Plastikflaschen schwammen im Meer, der Bootsfahrer sei kaum vorangekommen, weil er ständig den Motor reinigen musste. Thailand, vermüllte Strände. New York, verdreckte Straßen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.