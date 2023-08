Fußball-Derby endet unentschieden

Die SG Jengen/Waal und der FC Buchloe trennen sich in der Fußball-Kreisklasse 3:3-Unentschieden.

Mit einem aus Gästesicht eher nicht zufrieden stellenden 3:3-Remis endete das Kreisklassen-Derby zwischen der SG Jengen/ Waal und dem FC Buchloe.

Bei brütender Hitze begannen beide Mannschaften zurückhaltend, wobei die Heimmannschaft etwas unsicher wirkte. Dies nutzte nach zehn Minuten Dominik Gröger aus. Nach einer Balleroberung wurde er freigespielt, umkurvte den Torhüter und traf ins leere Tor zur Führung für den FCB.

Danach plätscherte das Spiel dahin. Die Gäste kontrollierten Ball und Gegner. Nach einer Trinkpause fiel der zweite Treffer: Johannes Martin stand frei vor dem Torhüter der SG und verwandelte sicher. Keine zwei Minuten später fiel der Anschlusstreffer für die SG: Abwehr und Torhüter des FCB waren sich nicht einig und Felix Tröber hatte keine Mühe, zu treffen.

Mit 3:1 ging es in die Pause

Vier Minuten später war jedoch der alte Abstand wieder hergestellt. Erneut war es Johannes Martin, der nach einem schnellen Antritt den dritten Treffer für Buchloe markierte. Mit diesem 3:1-Spielstand ging es in die Pause.

In Hälfte zwei waren die Gäste offensichtlich gedanklich noch in der Kabine: Innerhalb von fünf Minuten stand es plötzlich 3:3. Zunächst vertändelte die Abwehr den Ball am eigenen Strafraum. Erneut war es Felix Tröber der sich die Chance nicht entgehen ließ. Drei Minuten später herrschte wieder heillose Unordnung in der Buchloer Abwehr.

Nach einem ungenauen Abspiel stand plötzlich der Angreifer der SG im linken Strafraum frei. Sein Schuss verfehlte zwar das Tor, aber beim Abwehrversuch des FCB traf der Verteidiger den SG-Stürmer und der Schiedsrichter entschied auf Strafstoß.

Michael Demmler scheiterte zunächst an Torwart Patrick Birovescu, traf aber dann im Nachschuss. Damit war der Spielverlauf komplett auf den Kopf gestellt.

Die zwei Treffer zeigten Wirkung. Erst nach der zweiten Trinkpause kamen die Gäste wieder besser ins Spiel und versuchten, das Ergebnis wieder zu drehen. Doch die Heimelf verteidigte mit Glück und Geschick das Unentschieden das sie nach dem Schlusspfiff euphorisch bejubelten.

Aus Sicht des FC Buchloe war es ein Punktverlust, der nicht hätte sein müssen. Künftig gilt es, vor allem die Nachlässigkeiten im Abwehrverhalten schnell abzustellen.

Für den FCB spielten: Patrick Birovescu, Michael Keller, Marcel Halder, Simon Brugger, Thomas Beigl, Johannes Martin, Dominik Gröger, Patrick Bail, Andre Hartmann, Manuel Scherers und Sven Negele.

Die zweite Mannschaft des FCB erreichte gegen die SG Jengen/Waal mit einem 3:1 den ersten Sieg in der noch jungen Punkterunde. In einem mäßigen Spiel bei großer Mittagshitze war der Punktgewinn deutlich und verdient.