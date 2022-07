Erste und Zweite des FC Buchloe spielen am Wochenende

Die Meistermannschaft des FC Buchloe spielt zu Hause gegen den TSV Haunstetten. Auch für die zweite Mannschaft steht das erste Testspiel an.

09.07.2022 | Stand: 05:32 Uhr

Das erste Testspiel am vergangenen Sonntag beim TSV Legau hat der FC Buchloe mit 0:1 verloren. Der Siegtreffer für die Heimelf fiel mit dem Schlusspfiff durch einen Freistoß. Auf der anderen Seite hatten auch die Gäste gute Möglichkeiten.

FC Buchloe spielt gegen Bezirksligist TSV Haunstetten

Am Sonntag steht eine weitere Probe gegen den TSV Haunstetten auf dem Plan. Mit den Gästen aus der Bezirksliga Süd stellt sich eine Mannschaft vor, die in der Vorbereitung sicher weiter ist, denn die Punkterunde beginnt für sie bereits Ende Juli. Für den FCB ist diese Partie ein weiterer Schritt im Aufbau für die Punktspiele in der Kreisliga. Die Trainer wollen allen Akteuren Einsatzzeit geben. Anpfiff ist am Sonntag um 11 Uhr im Alexander-Moksel-Stadion.

Die zweite Mannschaft steht ebenfalls am Sonntag auf dem Platz. Gegner ist der A-Klassist SV Apfeldorf. Nachdem die bisher geplanten Spiele ausgefallen sind, ist dies der erste Test. Anstoß zu diesem Spiel ist ebenfalls am Sonntag in Buchloe um 13 Uhr.

