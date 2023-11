FC Buchloe verliert knapp gegen Blonhofen - und verabschiedet sich in die Winterpause

Der FC Buchloe trifft im letzten Heimspiel dieses Jahres auf den FC Blonhofen. Gegen die Gäste setzt es eine knappe Niederlage.

14.11.2023 | Stand: 04:44 Uhr

Im letzten Heimspiel des Jahres stand der FC Buchloe dem FC Blonhofen gegenüber. Die Partie endete mit einem 2:1-Sieg für die Gäste.

Die Blonhofener legten von Beginn an eine überzeugende Leistung an den Tag und setzten die Buchloer Abwehr früh unter Druck. In der 32. Minute gelang Patrick Hakala nach einem präzisen Spielzug das 0:1, gefolgt von Julian Bauers Treffer zum 0:2 nur wenige Minuten später.

Elfmeter macht dem FC Buchloe kurz Hoffnung

Die Gäste dominierten die erste Halbzeit durch ihre Aggressivität und Effizienz im Angriff. In der 45. Minute, als der FC Buchloe einen Elfmeter zugesprochen bekam, waren die Fans voller Hoffnung, dass der Anschlusstreffer noch vor der Halbzeit fällt. Doch die Möglichkeit zum Ausgleich verpuffte; der Strafstoß wurde zu unplatziert getreten.

Die Gastgeber starteten nach der Pause energisch, und in der 70. Minute gelang Johannes Martin der Anschlusstreffer zum 1:2. Trotz der Leistungssteigerung der Buchloer blieb die erhoffte Wende auf dem Platz aus, und der FC Blonhofen verteidigte seine Führung bis zum Schlusspfiff geschickt.

Trainer Timo Keppeler zeigte sich nach dem Spiel enttäuscht über die verpassten Chancen, betonte jedoch die Leistungssteigerung seiner Mannschaft in der zweiten Halbzeit. Mit diesem Ergebnis verabschiedet sich der FC Buchloe in die Winterpause.

Auch die Zweite des FC Buchloe müht sich ohne Ertrag

Auch die zweite Mannschaft des FC Buchloe stand vor einem anspruchsvollen letzten Spiel vor der Winterpause. Zuhause trafen sie auf die TSV Ettringen II/SpVgg Langerringen IV. Leider konnten die Bemühungen der Buchloer nicht in einen Sieg umgemünzt werden, und die Partie endete mit 1:4 aus Sicht des FC Buchloe II. Trotz der Niederlage zeigte sich die Mannschaft kämpferisch und will die Winterpause nutzen, um sich auf kommende Herausforderungen vorzubereiten.

