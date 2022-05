Der FC Buchloe kassiert zweite Niederlage in der Spielzeit 2021/22

Im Duell gegen Mittelneufnach findet der FC Buchloe nicht ins Spiel. Zwei Spieler fliegen mit Rot vom Platz.

Bei sommerlichen Temperaturen kamen die Buchloer Fußballer in Mittelneufnach nicht auf Trab. Sie unterlagen mit 1:3 beim Tabellenachten.

Der frischgebackene Kreisklassen-Meister begann ambitioniert und hatte gleich in der zweiten Spielminute die Chance, in Führung zu gehen. Doch leider fehlten beim Kopfball von Kapitän Patrick Zinner die berühmten Zentimeter. Im direkten Gegenzug machten es die Mittelneufnacher besser: Louis Wech, der Toptorjäger des Tabellenachten, köpfte zur Führung ein (4.).

Mittelneufnach geht nach Konter in Führung

Die Spieler um Trainer Dominic Zinner verloren daraufhin den Faden und fanden nicht mehr richtig in die Partie. Viele Zweikämpfe im Mittelfeld und Ballverluste im Spielaufbau prägten die erste Halbzeit. In der 43. Minuten kassiere Thomas Beigl nach einem wiederholten Foulspiel die gelb-rote Karte.

Gegen den FC Jengen gab es für den FC Buchloe noch Grund zum Jubeln, gegen Mittelneufnach setzte es allerdings eine Niederlage. Bild: Michael Lindemann (Archivbild)

Nach dem Wiederanpfiff durch den souveränen Schiedsrichter Hubert Löser zeigte sich das gleiche Bild, wie in Halbzeit eins: Buchloe wollte das Spiel machen, fand aber nicht wirklich hinein, die Gastgeber setzten auf Konter. In der 52. Minute dezimierte sich die Heimmannschaft ebenfalls durch eine rote Karte.

Zwei rote Karten: Nach 52 Minuten spielten nur noch zehn gegen zehn

Jetzt wachte der FCB wieder auf und erhöhte den Druck. Doch erneut tauchte Wech vor dem Tor von Peter Flöring auf und brachte seine Truppe mit 2:0 in Führung. Die Buchloer gaben sich aber nicht auf und blieben dran. So gelang Marcel Halder der 2:1-Anschlusstreffer (63.). 13. Minuten später machte Mittelneufnach den Sack zu als Jonas Nieberle ein drittes Mal den Buchloer Torhüter überwand. Es war die zweite, nicht unverdiente, Niederlage für den FCB in dieser Saison. Das Spiel der zweiten Mannschaft war abgesagt worden.

